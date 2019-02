Goleadores del DIM hablan de Germán Cano, el máximo artillero poderoso

Esta noche, Germán Ezequiel Cano Recalde superó a José Vicente Grecco como máximo goleador de Independiente Medellín. Esta marca perduró 53 años, muchos delanteros intentaron acercarse, pero no les alcanzó. Esta vez, un argentino tardó 154 partidos y dos ciclos en el poderoso, donde ha logrado tres botines de oro colombianos.

FUTBOLRED reunió a Carlos Castro, Diego Álvarez y Jorge Horacio Serna, goleadores con el rojo en diferentes épocas, preguntándoles cómo ven a Cano, su manera de jugar y el poder ofensivo que le alcanzó para llegar a estas marcas en un fútbol, donde ya escasean los artilleros y los que van surgiendo, rápidamente emergen al fútbol internacional.

“Era lo que necesitaba Medellín en este momento”: Carlos Castro

Carlos Castro, goleador histórico del DIM. Foto: Archivo

Con 88 goles, Carlos Castro se ubica en el tercer lugar de la tabla de goleadores históricos de Independiente Medellín, quien fuera jugador del rojo entre 1987 a 1997, destacó las cualidades de Cano, al que ve como una pieza clave en el andamiaje del equipo antioqueño.

“Es un gran jugador, era lo que necesitaba Medellín en este momento. Es una distinción que se ha ganado y se lo merece. Ha estado rodeado de jugadores que le favorece su poder ofensivo, hombres como (Juan Fernando) Caicedo, Leonardo (Castro), (Andrés) Ricaurte. Es importante tener un buen equipo para brillar arriba”, comentó Castro.

“Su jerarquía y liderazgo hace que le vaya muy bien en los partidos, que siempre marque”: Diego Álvarez

Diego Álvarez, goleador histórico del DIM. Foto: Archivo

Con 78 goles, Diego Álvarez se ubica en la cuarta casilla de este escalafón, el delantero antioqueño estuvo en Medellín en tres ciclos: 2000, 2001 al 2005 y 2006 al 2009. Con 162 partidos disputados, ‘diegol’ quien actualmente milita en el Deportivo Pereira, se refirió a su colega, quien curiosamente llegó al fútbol colombiano en el conjunto ‘matecaña’.

“Resalto la labor de (Germán) Cano en el Medellín. Es un jugador admirable, se mueve muy bien en el área, es letal. Su jerarquía y liderazgo hace que le vaya muy bien en los partidos, que siempre marque. Está pasando por un extraordinario momento, ya es un histórico en el equipo y seguramente va seguir haciendo historia, es un goleador neto y seguramente pase los 100 goles”, remarcó Diego.

Además, “cuando estuve en el Medellín, tuve la oportunidad de marcar muchos goles fue algo muy importante en mi carrera. En algún momento tuve la oportunidad de volver, no se dieron las cosas, pero siempre soy un agradecido por haber pasado en el Medellín. Por eso admiro a Germán Cano, no solo lo que hace para el equipo, también el legado que está dejando en el fútbol colombiano”.



“Cano ha dado todo por el Medellín y estoy contento de que ya sea el máximo goleador del equipo”: Jorge Horacio Serna

Jorge Horacio Serna, goleador histórico del DIM. Foto: Archivo

Cuando se habla del ‘camello’ Serna, es asociarlo al Deportivo Independiente Medellín. Jorge Horacio es el máximo artillero en los clásicos para el rojo con 9 goles, dos de ellos llegaron en tripletas. Además, son 67 goles que le permite estar a Jorge Horacio en la sexta casilla de los goleadores poderosos. Serna también se refirió a Cano, en este momento tan especial para él en el ‘equipo del pueblo’.

“Es un muy buen jugador, goleador, ha dado todo por el Medellín y estoy contento de que ya sea el máximo goleador del equipo. Cuando voy al estadio y saludo a los muchachos en el camerino, he hablado con él, he visto que es una excelente persona. Espero que este año sea mejor que el anterior, ojalá los compañeros que están con él, le puedan ayudar a que aumente su frecuencia goleadora”, precisó Serna.

Finalmente, Cano habló de sus colegas en la lista, donde se mostró agradecido por sus halagos y buenos deseos para seguir marcando con la camsieta poderosa.

“Gracias a ellos por sus palabras, tenemos un gran equipo que de a poco se va engranando, los compañeros se están viendo más finos con los pases. No me imaginaba cuando llegué acá, hacer historia en este equipo. Estoy muy orgulloso y quiero compartirlo con la gente que siempre me apoyó, con los compañeros que sin ellos yo no podría haber hecho tantos goles. Soy un afortunado de pertenecer a esta institución, que en algún momento no era tan reconocido y hoy por hoy estar en la historia grande me deja muy feliz”, detalló.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín