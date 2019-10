‘Sería formidable la Liga Femenina todo el año’: presidente de Dimayor

Cumplida la tercera versión de la Liga Femenina, es época de hacer balances. Para el Presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, el avance que tuvo el fútbol femenino y la aceptación del público fue lo más destacado. El directivo espera que para el próximo año haya un campeonato más largo y con los 36 equipos profesionales, con la condición que cuadren los números.



“Felicitaciones a todos, a las jugadoras de los 20 equipos que jugaron la Liga, fue un torneo extraordinario, yo creo que es un fútbol que comenzó a madurar y tiene resultados importantes. Esperamos que el otro año podamos tener más patrocinadores, para que tengamos un torneo no de 20, sino con los 36 equipos”, resaltó Vélez.



En cuanto a la gran final entre Independiente Medellín y América de Cali, el directivo señaló que “las jugadoras lucharon y se entregaron en la cancha, en las condiciones que estaban, tenían un físico extraordinario para brindar ese espectáculo con goles, con entrega, con berraquera, la verdad estoy muy satisfecho y felicito a los presidentes de los equipos que nos dieron una mano para realizarse este campeonato, a los medios de comunicación que insistieron en que se realizara la Liga Femenina”.



Pensando en la participación internacional con Atlético Huila, América de Cali e Independiente Medellín en la Conmebol Libertadores Femenina, a disputarse en Ecuador entre el 11 al 27 de octubre, Jorge Enrique precisó que “vamos con tres equipos a la Copa Libertadores Femenina, se consiguió un cupo más y esperemos que en Ecuador puedan llegar muy lejos, desde el 9 de octubre deberán viajar. Estoy seguro que nos vamos a traer de nuevo la Copa Libertadores”.



Sobre los horarios como las 10 de la mañana y un lunes a las 8 de la noche para disputarse la final, Vélez comentó que “queda claro muchas cosas, mucha gente me insistió que se jugara un domingo, yo les dije que lo hiciéramos el lunes por la noche, lástima el agua, sino hubiera sido un espectáculo grandísimo. Conquistamos la franja de las 10 de la mañana, hemos roto varios paradigmas y esto ha sido gracias a las jugadoras que han puesto todo para que tengamos un buen fútbol”.



Finalmente, el dirigente antioqueño confía que haya un mayor alcance para la Liga 2020. “Si tenemos el presupuesto, bienvenido. Para mí sería formidable que haya Liga Femenina en el año completo. Tenemos que pensar cómo lo vamos a realizar. La Vicepresidenta de la República (Marta Lucía Ramírez) me llamó este lunes, comprometiéndose para que hagamos la Liga el año entrante, tenemos que trabajar entre todos, ya se me arrimaron dos patrocinadores en esta final y espero que podamos hablar. Ojalá el campeonato sea largo y que puedan participar los 36 equipos profesionales”.



🏆⚽️Estas fueron las palabras del presidente de la DIMAYOR Jorge Enrique Vélez en la gran Final - Vuelta de la #LigaAguilaFemenina 2019⚽️🏆



👏🎙️"Le decimos al fútbol femenino en colombia estamos con ustedes, vamos a seguir trabajando por ustedes y estamos muy agradecidos..."🎙️👏 pic.twitter.com/OAEh7nPtXO — DIMAYOR (@Dimayor) October 1, 2019

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín