América de Cali femenino espera un triunfo en su debut contra Cortuluá

América de Cali presentó este viernes el equipo que estará en la Liga Profesional Femenina, en la que tendrá su debut el domingo 14 de julio (1:15 p.m.) enfrentando a Cortuluá en el estadio Pascual. Lo anecdótico es que siendo preliminar al partido de Liga II-2019 entre el cuadro masculino y Alianza Petrolera, se anuncia que las puertas al público se abrirán a las 3:30 p.m., cuando lo que se necesita es mostrar el torneo de las damas.



Otro anuncio que no cayó bien es que ni ellas ni los hombres podrán estrenar la indumentaria que retorna el diablo al escudo, pues según un comunicado de Umbro, por circunstancias de nacionalización, no alcanzaron a traer las nuevas prendas.



La rueda de prensa fue comandada por Ricardo ‘el Gato’ Pérez, presidente ejecutivo de la institución, Marcela Gómez, presidenta del cuadro femenino, el entrenador Andrés Usme y el defensa argentino Juan Pablo Segovia, quien en un acto simbólico le entregó la cinta de capitán a Catalina Usme.



“Esto nunca había pasado, en tres años que llevo acá es la primera vez que de ellos (el equipo masculino) nace hacer este tipo de cosas, para todas nosotras este gesto significa mucho, no es una tarea fácil estar en América, muchas gracias por el apoyo, siempre he dicho que lo que necesita el fútbol femenino es visibilidad”, dijo Catalina, quien sobresale en el plantel por haberse quedado desde la aparición del campeonato para las damas. El técnico será su hermano, Andrés Usme.



También está la experimentada Carolina Pineda, que de igual forma ha hecho parte de la Selección Colombia y del Atlético Huila. “El trabajo ha sido muy integral, hemos realizado una preparación día a día para lograr un objetivo”, sostuvo.



La juvenil Linda Caicedo, goleadora en campeonatos infantiles con la Selección Valle, es otra de las futbolistas que jugarán con el conjunto escarlata. “Vengo a aportar lo mejor de mí y coger experiencia, al lado tengo jugadoras de mucho recorrido y eso me va a ayudar mucho, muy feliz de estar aquí”, señaló.



Las jugadoras de más de 30 años son pocas, pero la expectativa es cumplir una campaña positiva que les permita llegar a la final que ya han ganado Santa Fe y Huila.



Usme complementó que “viendo jugadora por jugadora, algunas tienen Mundiales Sub 17 y torneos internacionales a pesar de juventud, creo que a ninguna le va a quedar grande la camiseta del América, por eso me atrevo a decir que tenemos un equipo competitivo. Las que más experiencia tenemos seremos la columna vertebral y esas niñas jóvenes podrán mostrar todo su talento”.



El plantel lo conforman: Natalia Giraldo, Camila Román, Daniela Henao, Carolina Pineda, Michelle Gómez, Catalina Usme, Farlyn Caicedo, Rossy Caicedo, Adriana López, Alejandra Ararat, Luz Karime Caicedo, Linda Caicedo, Gisela Robledo, Elizabeth Carabalí, Stefanía Ramos, Isabella Cerón, Alejandra Satizábal, María Carvajal, Anlly Iglesias, Kelly Ibargüen, Kelly Caicedo, Laura Orozco, .



John Freddy Tierradentro y Gustavo Pineda (asistentes técnicos), Alex Sánchez (PF), Cristian Roldán(preparador de arqueras), Claudia Bejarano (kinesióloga), Luis González (asistente de campo) y Andrés Gil (médico).



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces