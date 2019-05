Desaparecida la futbolista Leidy Asprilla, jugadora de Orsomarso

La futbolista vallecaucana Leidy Asprilla, de 22 años, está desaparecida desde la mañana de este domingo, cuando salió a visitar en su motocicleta blanca a una amiga en el corregimiento de Palmaseca, en Palmira, y nunca llegó al sitio de encuentro pese a que la distancia es cercana.

Según su hermana Yurani, de 17 años, Leidy salió de su casa en el barrio Santa Bárbara, de El Cerrito, a las 8:00 a.m., y a las dos horas recibieron la llamada de la amiga de la deportista reportándoles que no había llegado, situación que tiene desesperada a la familia.



Leidy, de 22 años, se inició en Generaciones Palmiranas, y fue convocada a la Selección Colombia Sub 20 en el 2013 y actualmente milita en Orsomarso.



“Estamos muy preocupados porque no han tenido información sobre el paradero de Leidy, la Policía de El Cerrito nos dijo que hay que esperar 72 horas, pero en Palmira nos contestaron que están en la búsqueda de ella, afirmó Yurani en diálogo con Futbolred.



Los padres son Diego Marino Asprilla y Ángela Solís, quienes piden que quién sepa del paradero de la deportista les avise pronto Leidy es la mayor de sus hijos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces