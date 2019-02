‘No he tenido quejas en la selección femenina’: Álvaro González

El futbol femenino ha desatado un escándalo en las últimas horas, gracias a las graves denuncias que han publicado las futbolistas Melissa Ortiz e Isabella Echeverri en un video publicado en sus redes sociales. Allí, acusan a la Federación Colombiana de Fútbol y a los entrenadores de la Selección, por varias irregularidades en las convocatorias, la indumentaria y el cobro de dinero por convocatorias y hasta por la propia camiseta.



“Nos sentimos amenazadas. No nos pagan. Ya no nos dan vuelos internacionales. Los uniformes son viejos. La Federación ha cortado jugadoras por hablar. Un empleado trató de venderme mi propia camiseta. Ya no tenemos miedo y estamos aquí para hablar”, han dicho ambas futbolistas.



Sin embargo, desde la Federación ya hubo la primera reacción de parte de Álvaro González Alzate, segundo vicepresidente de y uno de los directivos con más peso e influencia tanto en el balompié nacional como sobre líderes del fútbol femenino.



En declaraciones entregadas a EL TIEMPO, González Alzate dijo que no tiene conocimiento sobre las denuncias de las jóvenes jugadoras, que incluso han reclamado por los comportamientos del entrenador Felipe Taborda.



“Uno de los responsables del fútbol femenino en Colombia soy yo, Álvaro González, y jamás, en los 36 años que llevo de dirigente, he conocido una queja, una denuncia o un reclamo de que los técnicos de las selecciones femeninas les hayan cobrado a las jugadoras por alinearlas o por convocarlas o por algo. El directivo que más ha estado con los equipos femeninos en el exterior soy yo y jamás recibí una queja de esas y tampoco ningún otro delegado de esos equipos, como lo han sido Alejandro Hernández, César Guzmán o Elkin Arce”, le dijo González a EL TIEMPO.



“Con el solo hecho de decirle al delegado, la Federación hubiera abierto una investigación disciplinaria. ¿Por qué ahora sacan un video y no mandaron una carta formal a la Federación? Si hoy recibimos una denuncia formal en la Federación de una sola jugadora, abrimos de inmediato una investigación disciplinaria, pero no lo haremos por versiones de prensa o por chismes”, agregó González, preguntándose por qué la demora en denunciar los hechos.