Mondragón y su polémico ‘piropo’ por el oro femenino en Panamericanos

La Selección Colombia de Fútbol Femenino obtuvo este viernes una sufrida y merecida medalla de oro en los Juegos Panamericanos, al imponerse a Argentina en la tanda de penaltis, angustiosa y emocionante al final. Las jugadoras cantaron el himno con más felicidad que nunca, pues obtuvieron una histórica presea para el país y para el crecimiento del balompié de mujeres.

Este sábado, Faryd Mondragón, exarquero mundialista con Colombia en el fútbol masculino, que participó de las Copas del Mundo de 1994, 1998 y 2014, se refirió al logro dorado de las futbolistas colombianas. Sin embargo, a muchos no les gustó que lo hiciera para alabar a una mujer que no se ha vestido de cortos, que no ha dirigido en el fútbol femenino o que no ha seguido el proceso de largos años de estas mujeres para obtener la medalla de oro en los Panamericanos.



El ‘Turco’ tiró un ‘piropo’, pero no a Catalina Usme, Leicy Santos o Isabella Echeverri. No. Su elogio fue para Marta Lucía Ramírez, Vicepresidenta de la República. “Esa medalla que ganaron las niñas es suya en gran parte, porque usted ha sido la madrina de esas niñas, y sin usted, esas niñas no estarían no estarían representándonos bien”, dijo Mondragón en una intervención durante el Taller ‘Construyendo País’, que se realizó en Bogotá con la presencia de la Vicepresidente Ramírez y el Presidente Iván Duque.



Una de nuestras glorias del deporte, @FarydMondragon, felicita y reconoce a la Vicepresidente @mluciaramirez como la madrina de la @FCF_Oficial femenino por aportar a la medalla de oro histórica en @Lima2019Juegos. #BogotáConstruye pic.twitter.com/Qb0vW93myL — Ernesto Lucena (@LucenErnesto) August 11, 2019

Mondragón, quien hará parte del Ministerio del Deporte, que nacerá en el gobierno de Duque y Ramírez, se llevó muchas críticas por sus polémicas declaraciones. Para muchos, hizo parte de unas demagógicas palabras, y no se acordó de las verdaderas heroínas: las futbolistas.