‘Cualquier punto que se nos escape es complicado‘: Diego Bedoya

Atlético Nacional fue sorprendido por América de Cali y cayó 2-3 en el Atanasio. Un resultado en el que las privó de mantenerse en la parte alta del grupo B, al final del partido el técnico Diego Bedoya habló sobre los errores del equipo y lo que espera corregir de cara al domingo cuando reciban en casa al líder Deportivo Cali.



“El sinsabor es por muchos factores, más allá del resultado, este partido primero se compite y luego se juega. Nos faltó competir más, en los primeros 15 minutos competimos, pero no nos alcanzó en el tema de los goles. Hay que concentrarnos más, los tres goles que nos hicieron vinieron de pelota quieta, es algo que no nos puede volver a pasar. Tenemos tiempo para corregir, se viene Cali el domingo y debemos concretar mucho, aprovechar las oportunidades y cualquier punto que se nos escape es complicado en un grupo tan cerrado”, destacó Bedoya.





Además, “debemos cambiar la página, dejar atrás este sinsabor y enfrentar de la mejor manera a un equipo como Deportivo Cali. Para mejorar, nuestro ADN no es el juego directo y para elaborarlo, hay que saberlo orientar. No pueden suceder cosas que sabíamos que iba a pasar y aumentar las opciones que tenemos”.



El estratega criticó el actuar de América en algunos pasajes del partido, donde cortaron el ritmo de juego. “El fútbol femenino no puede crecer con los vicios del masculino, tirarse al piso, manejar el tiempo, salir en camilla bajándose mientras salen de la cancha, tirar balones a la cancha. Eso se ve feo. Desde Atlético Nacional queremos seguir creciendo en lo deportivo, competir, ganar o perder con gallardía y tener buenas deportistas”.



Finalmente, Bedoya resaltó que “nos queda el sinsabor que debemos mejorar, soy convencido del trabajo y de las jugadoras que tenemos. Este rival en las tres oportunidades que jugamos con ellas perdimos por un gol, no podemos quedarnos en el casi, este es un grupo maduro que en la cancha tiene que salir a conseguir los puntos. Cuando las enfrentemos en Cali, debemos salir a proponer, no escondernos y afinar esa parte defensiva para padecerlo poco”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8