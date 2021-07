Katalina Amaya: lo que será su primer clásico femenino con Nacional

Atlético Nacional está listo para afrontar su quinto clásico femenino contra Independiente Medellín – Formas Íntimas. Una de las jugadoras que se unieron al primer equipo desde la cantera es Katalina Amaya, la tolimense confía en aportarle al equipo y ser una de las piezas fundamentales para conseguir el primer título profesional.



“En el debut me sentí muy tranquila, muy feliz y disfrutando de la mejor manera. Fue un partido muy importante, contenta por la confianza del cuerpo técnico y espero asumir con la mejor responsabilidad los próximos partidos”, precisó.

Además, “yo vengo de Ibagué, soy tolimense, desde la cantera me he formado en las categorías infantiles, juveniles y ahora con las mayores. Considero que he realizado un gran proceso deportivo”.



Sobre su rival, Amaya declaró que “Medellín es un equipo muy fuerte, sale a proponer con el balón, son muy jóvenes y saldrán como nosotras a buscar ganar el clásico. Nosotras debemos estar tranquilas y conseguir el resultado”.



En cuanto al ambiente que esperan, Katalina dijo que “sentimos el mismo clásico tanto en masculino como femenino, lo vivimos muy fuerte, es un partido muy importante donde debemos salir a ganar”.



Finalmente, habló de lo que esperan corregir para consolidar un buen resultado en este próximo encuentro. “Los errores siempre van a pasar en los partidos, pero para eso tenemos los entrenamientos para corregir y mejorar. Todas lo hemos tomado de la mejor manera, haciendo un buen partido e intentando corregir esos errores”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8