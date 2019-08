Así fue como se fraguó con el que América eliminó a Nacional

Con la fórmula Linda Caicedo-Catalina Usme, que le ha dado grandes resultados, América de Cali se inscribió a las semifinales de la Liga Femenina 2019 al igualar 2-2 este viernes con Nacional en Cali y superarlo 3-2 en el global. La primera marcó el gol del descuento tras un error de la arquera Katherine Tapia, y la capitana, que en el minuto 47 del segundo tiempo, a poco de terminar el partido consiguió la paridad en un hermoso cobro de tiro libre con su zurda prodigiosa.



Usme, como ha sido su costumbre, se abrazó con su hermano Andrés, el timonel de las escarlatas, que dejó brotar lágrimas de alegría. Y luego fue a dedicarles la clasificación a los casi 8.000 aficionados que las acompañaron y alentaron todo el tiempo en ese duro compromiso.

“Es increíble ver el estadio y esa tribuna así, es la primera vez que estamos con tanta gente, en algún momento tenía que sacar mi experiencia y cuando hicieron la falta, dije ‘la tengo que sacar aquí sí o sí, ya el partido se va a acabar, ellas necesitan de mí’. Es maravilloso, este equipo es una familia como ninguna, cada una confía en lo de cada una, pero creo que es el reflejo del partido”, relató la figura del partido a 'Win Sports'.



Acerca de su visión de un partido que estaba muy complicado, sostuvo que “realmente cuando cogí el balón pensé que iba a ser gol, nunca dudé, ya más o menos tenía referencia de dónde se jugaba la arquera, traté de decirles a mis compañeras que se corrieran para que me abrieran un poquito el palo y bueno, fue un bonito gol para darle la clasificación a mi equipo”.



Del significado que tiene que su familia estuviera en el estadio, exclamó que “es una maravilla tener a mis padres acá, nunca había tenido la posibilidad de tenerlos tan cerca, es lo que me llena de nostalgia siempre, por eso para mí es una motivación especial que Andrés esté en la raya, la responsabilidad que siento de ayudarle a él a que saque este barco adelante es muy grande, no tengo palabras para describir la emoción que tengo realmente”.



Sobre el rival que podrían encontrarse en la semifinal, señaló que “de aquí en adelante todas van a ser finales, los partidos van a ser así, cerrados, apretados, pero de eso se trata. Nacional es un buen rival, vino a hacer un gran partido acá y lo sacamos adelante, que es lo importante. Cualquiera venga, Millonarios o Santa Fe, vamos a reventarnos por estar en esa final”.



La dedicación del gol: “Primero a mi familia, que vino a acompañarme, segundo a toda la gente que sacó el tiempo para darnos un aliento que sirvió bastante, De acá en adelante esperamos verlo mucho más lleno”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces