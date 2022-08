Nacional intentó pero empató con Junior: adiós a semifinales de Copa

Atlético Nacional empató 1-1 frente a Junior, por la vuelta de los cuartos de final en la Copa Colombia 2022. El conjunto visitante aprovechó la ventaja de 3-0 en la ida, para manejar el partido y en el segundo tiempo, Nilson Castrillón de cabeza dio la puntilla que sentenció la clasificación para el conjunto barranquillero. Los verdolagas terminaron con 10 jugadores tras la expulsión de Andrés Andrade en el segundo tiempo. El gol de Nacional lo anotó Jefferson Duque, quien llegó a 98 goles en 227 partidos con la camiseta del verde paisa.

Desde el primer minuto, Nacional salió al ataque, Álvaro Angulo asomó con un remate de media distancia que pasó cerca del arco contrario. El partido bajó de ritmo debido a las faltas seguidas y las atenciones del cuerpo médico sobre Walmer Pacheco y Sebastián Viera.



El local no volvió a llegar al área rival, hasta el minuto 19, con un remate de Dorlan Pabón desde el sector izquierdo.



Al 23 reaccionó Junior y con un remate cruzado de Fabián Sambueza, por poco abría el marcador. Un minuto más tarde y tras un tiro libre cobrado por Viera, la pelota había terminado en gol de Junior, pero la jugada estuvo anulada por fuera de lugar.



Sobre el minuto 38, un tiro libre desde el sector izquierdo, Dorlan remató a puerta y la pelota pasó desviada del arco de Viera. Al 44, Jefferson Duque tras un pase desde el sector derecho, mandó la pelota muy cerca del arco rival. Seis jugadores amonestados, cuatro de Nacional y dos del Junior tuvo el primer tiempo. Jhon Duque tuvo suerte de no ser expulsado.



La etapa inicial terminó sin diferencias en el marcador, con un Nacional insistente, errático en su juego, por momentos violento y un Junior acudió a la falta constante.



En la etapa complementaria, ingresaron en Nacional Danovis Banguero y Jarlan Barrera en lugar de Álvaro Angulo y Yeison Guzmán. Al minuto 3, un rechazo defectuoso terminó en un remate de Fredy Hinestroza y sobre la línea Cristian Castro Devenish salvó al local. Dos minutos después se salvó Junior del primer gol, con un remate de Dorlan Pabón que se estrelló en el palo.



Al minuto 9 fue expulsado Andrés Andrade por juego peligroso sobre Didier Moreno. El 'rifle' fue a rechazar una pelota de chalaca y le pegó al ex DIM. El árbitro central Jhon Hinestroza no dudó en mostrarle la tarjeta roja. El cuerpo técnico de Nacional decidió hacer un cambio, ingresar a Nelson Palacio en lugar de Daniel Mantilla. En Junior ingresó el argentino Iván Rossi en lugar de Fabián Sambueza.



Tras un tiro de esquina, al minuto 15, Nilson Castrillón con golpe de cabeza abrió el marcador para el equipo barranquillero. El gol estuvo en suspenso un par de minutos debido a una supuesta falta. Sin embargo, el VAR convalidó la jugada, para la alegría del banco visitante.



Tras el gol, Dorlan Pabón tuvo el empate con un remate cruzado que pasó muy cerca del pórtico juniorista. Al 23, Junior realizó dos cambios, ingresaron Fabián Viáfara y Edwuin Cetré en lugar de Walmer Pacheco y Carmelo Valencia. Al 27, en Nacional ingresó Tomás Ángel por Dorlan Pabón, en Junior hicieron dos cambios más, ingresaron Nelson Deossa y José Ortiz en lugar de Nilson Castrillón y Daniel Giraldo.



A cinco minutos del final una mano dentro del área derivó en penal a favor de Nacional. La falta la cambió por gol Jefferson Duque, quien llegó a 98 goles con la camiseta de Nacional en 227 partidos disputados con el conjunto antioqueño.



Tras cinco minutos de reposición, Junior clasificó a las semifinales de la Copa Colombia 2022. Enfrentará a Unión Magdalena por un lugar en la final.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8