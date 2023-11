Millonarios sufrió contra Cúcuta, pero es finalista de Copa BetPlay

Cúcuta Deportivo y Millonarios se enfrentaron en la vuelta de la Copa BetPlay 2023 y en el estadio General Santander, el motilón tenía la misión de remontar el 1-0 sufrido en El Campín. Al final, el embajador ganó en el global 2-1 tras un empate a un gol en los noventa minutos e irá por el título contra Atlético Nacional.

El conjunto rojinegro quería demostrar que no es un equipo de la segunda división y por el contrario, podía darle pelea al actual campeón de la Liga. Por ello, antes de los 20 minutos, ya había empatado la serie.



Sobre el minuto 17 Jaime Peralta fue el encargado de sorprender a Millonarios y logró un violento remate de media distancia que sorprendió a la zona defensiva del embajador, mientras que el arquero Álvaro Montero apenas se tiró, pero el balón iba muy esquinado.



Tras empatar la serie 1-1 en el global, Cúcuta hizo su partido y no dejó que Millonarios se acercara demasiado a su arco, aunque los dirigidos por Alberto Gamero seguían buscando espacios para llegar a la igualdad y el de la ventaja.



Cuando todo parecía que el primer tiempo iba a terminar a favor de Cúcuta, Millonarios logró mantener una posesión y Daniel Ruiz, el volante que había acabado de aterrizar en Colombia tras participación con la Selección Sub-23 en Panamericanos, terminó siendo el artífice para empatar el juego y de paso poner el 2-1 en la serie.



Tras ese gol de Ruiz, el juego terminó en el primer tiempo y en el complemento se esperaba más acción, pues el partido quedó totalmente abierto.



Cúcuta vio la necesidad de atacar a Millonarios y tuvo sus opciones, aunque el juego de a poco se fue volviendo con mucho roce en el mediocampo y que terminó con varias tarjetas amarillas.



Además, uno de los dilemas que padeció Gamero fue un golpe a Daniel Ruiz, que parecía no grave, pero duró varios minutos sin poderse parar del campo, aunque al ser revisado, se logró recuperar y pudo continuar.



Con el paso de los minutos, Millonarios intentó contragolpear, pero cuando Cúcuta tenía la oportunidad de atacar, pudo rematar de media distancia, pero no fue una jugada clara para poner a sufrir al embajador.



Sobre los últimos diez de juego, Millonarios quiso mantener su resultado y empezó a cortar el ritmo de juego, mientras que los jugadores de Cúcuta protestaban al juez porque su rival no permitía continuidad.



Al final, Millonarios terminó aguantando el 1-1 y con el 2-1 en el global, logró sellar su clasificación a la gran final de la Copa BetPlay 2023 y donde se enfrentará a Atlético Nacional.