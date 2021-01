Tolima vs Nacional, tiene fecha y horario: así será el duelo de Copa

Este lunes, Dimayor confirmó la nueva fecha, hora y estadio para el partido por los cuartos de final en la Copa Colombia 2020 entre Deportes Tolima y Atlético Nacional. ‘Pijaos’ y ‘verdolagas’ se encontrarán el próximo jueves 21 de enero, desde las 3:15 de la tarde, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Luego de no poder realizarse el partido el pasado 13 de enero, debido a que la Alcaldía de Armenia no dio el permiso para que Tolima jugara como local en el estadio Centerario, Dimayor tuvo que reprogramar las fechas de los partidos por la semifinal de la Copa, los cuales estaban previstos para este 20 y 21 de enero, al 27 y 28 del mismo mes. Esto debido a no dar ventaja deportiva a los otros equipos clasificados en esta instancia como Independiente Medellín, Deportes Quindío y Deportivo Pasto.



En el comunicado publicado por Dimayor, además de confirmar las nuevas fechas para estos encuentros, no definió una fecha para la gran final. Cabe destacar que tanto el partido pendiente de cuartos de final, como las semifinales y el juego por el título serán a partido único, si no hay ganador en los 90 minutos, se definirá el clasificado por lanzamientos desde el punto penal.



Deportes Tolima vs Atlético Nacional

Día: 21 de enero

Hora: 3:15 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win +



Por otro lado, Dimayor también oficializó el cambio en las fechas para los partidos de la semifinal, los cuales serán el miércoles 27 y jueves 28 de enero. La primera semifinal se jugará entre Deportes Quindío e Independiente Medellín, que eliminaron en la fase de cuartos a Alianza Petrolera y Junior, respectivamente.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8