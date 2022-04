Nacional, a defender la Copa frente a Once Caldas: ¡Duelo libertador! 

Atlético Nacional recibe este miércoles en el Atanasio, desde las 8 de la noche a Once Caldas por la ida de los octavos de final en la Copa Colombia 2022. El actual campeón comenzará su camino frente a los dirigidos por Diego Corredor, quienes andan en ascenso de nivel.



Con respecto al equipo que cayó frente a Águilas Doradas, Atlético Nacional tendrá el regreso de varios titulares habituales como Kevin Mier, Sebastián Gómez, Andrés Andrade, Giovanni Moreno, Dorlan Pabón, entre otros. Emmanuel Olivera es ausencia en la nómina de 18 jugadores convocados por decisión técnica. Sebastián Gómez confía en que el equipo logre marcar diferencia frente al conjunto manizaleño.

“Lo que pasó con Águilas nos deja un aprendizaje en el juego y en el fútbol. Aprendemos de todo esto. Dejamos puesta la invitación para el miércoles, a vivir el fútbol en paz, que cada uno disfrute de su equipo de la mejor manera. Veo un equipo muy comprometido, que individualmente está dando lo mejor. Es muy importante seguir así”, indicó el volante antioqueño.



Por su parte, Yerson Candelo confía en que este partido sea clave para imponerse en la serie. “Queremos comenzar este camino con victoria y el pase a siguiente ronda. A donde llegamos tenemos que buscar la victoria. Creemos que cada uno está en un nivel importante para encarar todo lo que se nos viene en Copa y Liga”.



Además, “la idea del Cuerpo Técnico es sumarle minutos a quienes no lo han tenido. Lo positivo es que todo el grupo participa y nos vamos consolidando para finales”. En cuanto al rival, Candelo señaló que “Once Caldas es un equipo fuerte, pero prefiero preocuparme por nuestro juego y esperamos hacer un partido inteligente”.



El técnico Hernán Darío Herrera buscará hacer una gestión de nómina acorde a esta instancia de la competencia. “Nosotros queríamos ver varios jugadores ante Águilas, desafortunadamente no se jugó bien, nos queda el aprendizaje y quedaron conclusiones muy buenas. Ante Once Caldas jugaremos de la misma manera y con los jugadores que venían actuando porque queremos darle prioridad a la Copa. Ambos partidos de esta semana los vamos a afrontar de la mejor manera”.

Datos entre Atlético Nacional y Once Caldas



Por Copa Colombia, Atlético Nacional y Once Caldas han disputado ocho partidos, con seis triunfos para los verdolagas y dos empates. En cuanto a goles anotados, 19 fueron para los antioqueños contra seis de los albos.





Alineación probable



Atlético Nacional: Kevin Mier; Yerson Candelo, Cristian Castro, Juan David Cabal, Álvaro Angulo; Sebastián Gómez, Andrés Andrade, Giovanni Moreno, Dorlan Pabón, Daniel Mantilla; Jefferson Duque.

D.T.: Hernán Darío Herrera.



Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.



Árbitro: Steven Camargo (Bogotá).



T.V.: WIN Sports +.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8