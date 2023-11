Itinerario de Millonarios para Copa: lesiones, bajas obligadas y más

Millonarios ya está en su maratón de partidos, todos de la más alta exigencia. en este final de año 2023.

La mejor sensación ha quedado tras el debut en los cuadrangulares tras el 0-1 contra Atlético Nacional, que pudo quedarse corto en el marcador pero en el juego, en el que el azul fue claramente superior.



Ahora la misión vuelve a ser el equipo verdolaga, pero con un título en juego, el de la Copa Betplay, que tendrá su primer round este miércoles, en el estadio El Campín.



Para ese duelo, varias novedades: Sander Navaro arrastra desde el cruce con Cúcuta en semifinales una molestia en el posterior de la pierna derecha que al parecer no es grave pero que por ahora le impide jugar, razón por la cual no está en la convocatoria.



Daniel Cataño, pro su parte, terminó el duelo en el Atanasio con una carga muscular menor, esperable tras un mes de ausencia en su recuperación de la última lesión, que se tratará en las próximas horas y no compromete su presencia en El Campín.



Hay que decir también que ya no están el arquero Álvaro Montero ni Juan Pablo Vargas, convocados por las selecciones de Colombia y Costa Rica, respectivamente. En reemplazo de este último entró a la convocatoria Alex Moreno Paz.



Así las cosas, el equipo hizo un trabajo este martes en la mañana antes de volver para el almuerzo, el obligatorio descanso y la charla, al final de la tarde, con el técnico Alberto Gamero y la unidad de sicología, antes de la rueda de prensa oficial con el DT y Mackalister Silva.