‘Justos no pueden pagar por pecadores’ Gamero, sobre sanción en Bogotá

Alberto Gamero, entrenador de Millonarios, exaltó el trabajo de sus dirigidos, pese a la derrota contra Alianza Petrolera en el duelo de ida de la fase 3 de la Copa BetPlay. El estratega enfatizó en la rotación realizada “Lo habíamos hablado, jugamos el sábado. Queríamos que el grupo tuviera rodaje. Llinás es el único derecho, lo guardé para el sábado. Lo que venimos haciendo es un trabajo bueno, me gustó como entró el grupo, es para que vayan perdiendo el miedo de lo que es el fútbol profesional”.

Aprovechó para hablar de la sanción recibida a los aficionados en Bogotá, teniendo en cuenta que no habrá público en el clásico del sábado contra Santa Fe “Creo que no es justa la determinación, porque si bien es cierto que queremos paz en los estadios. Si se dieron cuenta quienes fueron, suspendan a esa afición ¿qué tiene que ver Millonarios en un juego de Santa Fe Nacional? Es lamentable, ir al estadio es una situación que motiva, hoy lo vimos con la gente de Barrancabermeja.



Justos no pueden pagar por pecadores. Si se dieron cuenta que la gente que se equivocó fue la de Nacional, pues suspéndanlo, ni siquiera puedo decir que la gente de Santa Fe. Hay que aceptarlo. En muchos lados ya se juega con público, acá no queremos avanzar”.



Defendió a Ricardo Márquez, pese a no haber mostrado el nivel necesario “Aprendizaje para él con el trabajo, uno le pide tranquilidad. Es un gran jugador, en cualquier momento va a dar. Que tenga tranquilidad para darle satisfacción a la gente”.



Concluyó con lo realizado en el tramo final del partido, contando con las intervenciones del arquero local “Perder no es bueno, pero el andamiaje, lo hicimos bien. No es pensar que jugaron con nueve, fue solo sobre el final. Tuvimos oportunidades de marcar, pero el balón fue esquivo. Nos encontramos un excelente arquero como Chunga. Me gustó que el equipo no peloteó, elaboramos, con tranquilidad. Es un resultado abierto y ojala podamos avanzar en esta llave”.