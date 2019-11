'Estas cosas molestan': Dinenno salió caliente con el arbitraje

El Deportivo Cali no pudo hacer valer su condición de local para sacar una buena ventaja frente al Medellín en el partido de ida de la final de Copa Colombia. El partido terminó empatado 2-2 y el cuadro local siempre tuvo que remar contracorriente para empatar el juego en dos ocasiones. El cuadro 'azucarero' terminó con 10 hombres por la expulsión de Richard Rentería. El goleador argentino del Cali Juan Ignacio Dinenno salió muy molesto y se tuvo que contener en la entrevista que concedió al final del partido.​

La periodista de Win Sports le preguntó si se iban "con bronca" por el resultado y Dinenno comenzó a hablar del árbitro: "Sí, es difícil hablar así, cualquier palabra en falso que digamos nos sancionan. Lamentablemente, la del primer tiempo es penalti, Perlaza se tenía que haber ido expulsado. A nosotros nos echaron a un jugador. Esas cosas molestan", dijo con voz entrecortada el goleador argentino, que anotó el 1-1 parcial.



"Estoy orgulloso de mis compañeros, del grupo que armamos, lo venimos haciendo bien. Lamentablemente dos situaciones de ellos y dos goles. Es difícil no irse del partido, estar concentrados todo el juego. Pero el miércoles vamos a buscar el partido", agregó el atacante argentino, que llegó a 25 goles con la camiseta del Cali.



Dinenno siguió hablando del árbitro: "Adentro de la cancha pasan cosas que uno las ve de una manera, de pronto me equivoco porque no he visto las repeticiones, pero es difícil poder hablar, porque puedo ser mal interpretado y me pueden sancionar", señaló y agregó que "los árbitros son humanos" y que ellos "hacen un trabajo difícil"



"Sí, la de Richard era amarilla, pero ¿por qué la otra donde también nos cortan una jugada no? Te vuelvo a repetir, ellos son seres humanos. si me equivoco dando un pase, por qué ellos no", concluyó Dinenno.