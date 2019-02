"Es una de nuestras actuaciones más pobres": Zambrano, DT del DIM

El empate 1-1 frente al Unión Magdalena sembró la preocupación en el Independiente Medellín, un equipo que en cuatro fechas de la Liga y una en Copa Libertadores no ha podido ganar. Además, en los últimos tres partidos no pudo sostener el resultado. Pensando en lo que viene, el técnico Octavio Zambrano señaló la falta de actitud de su equipo y buscará las razones de fondo para corregirlas y componer el rumbo del ‘poderoso’.

“Este partido deja diferentes lecturas: la mía es que no vi mucha actitud en el equipo para hacernos dueños de un partido que estaba hecho para nosotros. Unión Magdalena es un gran equipo, juega ordenado, al contragolpe, pero nuestra lentitud los hizo más fuertes. ellos manejan un buen bloque defensivo que con movimientos rápidos se podía romper. Fuimos lentos mental y físicamente. No me gustó como jugamos, en términos de rendimiento fueron uno de los más pobres”, comentó Zambrano.

Además de los problemas de actitud, se le suma la lesión de Hernán Pertuz, jugador al que van a esperar resultados de diversos estudios para determinar su incapacidad. Aunque el técnico no es positivo con una recuperación rápida. “El tema de Hernán (Pertuz) es algo complicado a priori, todavía no sabemos, pero estamos esperando que se den los exámenes del caso, pero creo que será una lesión que tomará algún tiempo que pueda retornar”, explicó.

El entrenador ecuatoriano espera ver mejoría en sus dirigidos. Foto: Archivo ETCE

Sobre el debut de William Palacios con la camiseta poderosa, Zambrano expresó que “el perfil preferido de William (Palacios) era el izquierdo pese a ser derecho. Con su llegada, resultó y no resultó. Por ahora está para que jugara 45 minutos, le dimos unos minutos más porque sabíamos que quería jugar”.

Continuando con el tema de la actitud, el ecuatoriano determinó que “tenemos que hablar porque el martes nos jugamos algo muy importante, estamos pensando que por tener la camiseta del Medellín es suficiente para ganar partidos. Vamos a tener una reunión donde debemos hablar sin tapujos”.

Además, “vamos a seguir concentrados en el hotel, tendremos una buena cena y un buen desayuno, descansaremos y nos vamos a preparar bien para lo que viene. Lo que vi en este partido amerita una reunión con el equipo, trataremos los temas y escucharé la postura de los jugadores. Creo que tengo los jugadores con la madurez necesaria para afrontar estos dos campeonatos”.

Sobre el medio campo de su equipo y las fallas reiteradas para la generación de juego, Zambrano explicó que “Andrés Ricaurte es el jugador que más faltas le hacen, ya lo conocen y no van a dejar que genere el juego. Larry (Angulo) no está muy claro y esas cosas nos han generado muchos problemas. A eso tenemos que añadirle que regalamos un gol, no supimos sostener el resultado. Con el 1-0 era para sostener el marcador, nos faltan terminar las jugadas, hay muchas cosas que están sucediendo en este equipo que no está bien. Quiero encontrar la raíz del problema para erradicarlo”.

Proyectando lo que viene, Octavio declaró que “este equipo ha demostrado un deseo de ganar y luchar, tener actitud intensa y ganadora. En este partido no lo vi, puede ser que porque estamos en dos campeonatos o por el desgaste. Pero la falta de actitud es algo que no se negocia y es algo que nuestros hinchas no toleran. Contra Palestino fuimos más aguerridos, eso somos nosotros. No se porqué en estos momentos no lo tenemos”.

Finalmente, se comprometió en poder salir de este bache con el equipo, la clasificación en la Copa y una victoria contra América en Cali, lo pondrá de nuevo en carrera y en comunión con su hinchada. “No estoy decepcionado, si no tuviera confianza en ellos que pueda revertirlo, apague y vámonos. Se que es algo que podemos cambiarlo, vamos a interiorizarlo, hablarlo y corregido. Soy un hombre de soluciones, vamos a corregir los errores y el martes debemos salir a ganar con la misma vehemencia, hay mucho que hacer”, concluyó.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín