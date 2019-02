América quiere mantenerse arriba en la tabla tras su visita a Rionegro

La noche de sábado tendrá un buen plato de fútbol con un Rionegro Águilas, motivado tras su buena actuación contra el Junior en Barranquilla, donde estuvo cerca de la victoria, y un América que viene de golear y gustar frente al Medellín. Así se sirve este encuentro de la sexta fecha de la Liga I-2019, que se disputará en el estadio Alberto Grisales de Rionegro, a partir de las 7:30 p.m.

El técnico de Rionegro Águilas, Jorge Luis Bernal repetiría el once titular que enfrentó al Junior en la jornada anterior. “Tenemos dos juegos muy importantes, primero contra América de Cali y luego frente a Independiente Medellín, ambos en nuestra casa. Serán dos compromisos para tratar de expresar el máximo de rendimiento, para hacer un juego colectivo interesante, para controlar al adversario y obtener los puntos”, argumentó Bernal.



Las Águilas también tuvieron otras novedades en la semana como la salida del jugador Leandro Velásquez, quien viajó el pasado miércoles a su antiguo club Johor Darul Takzim FC de Malasia y la incorporación del jugador número 13 del conjunto antioqueño para la temporada 2019: Kevin Salazar, quien comenzó su carrera profesional en Fortaleza, jugó en Santa Fe y llegó a Rionegro procedente del Atlético Bucaramanga, en condición de préstamo.





​Por su parte, el América realizó este viernes en la mañana su último entrenamiento y en la tarde viajó a territorio antioqueño. Según lo visto en los trabajos de la semana no habría ninguna novedad respecto al once inicialista que derrotó 3-0 al Medellín, encabezado por el venezolano Fernando Aristeguieta, máximo artillero del campeonato con 7 goles, y quien ha sido puesto entre algodones en algunas prácticas para quitarle carga física.



Uno de los jugadores que ha engranado bien en el esquema escarlata es el volante Julián Guevara, que a su trabajo de contención le agrega manejo y llegada en el juego aéreo. Guevara, quien se formó en las divisiones menores de América y se fue a Europa cuando el equipo descendió, está feliz en su regreso y con el aporte que está haciendo habitualmente junto a Carlos José Sierra, una pareja que se destaca por su trabajo efectivo.



De jugar con dos o tres en la línea de recuperación, Guevara afirmó que “me siento con la capacidad para ejecutar cualquiera de las funciones, obviamente dependiendo de la posición en la que me encuentre puedo mostrar otros aspectos del juego, cuando estuve en línea de tres por un costado tenía más la posibilidad de pisar el área, lo cual por mi condición técnica y física me ayuda a resaltar más en el juego. Pero también cuando jugué en el medio en el partido contra Alianza fui importante en la construcción, así que ambas posiciones me sientan bien y lo más importante es que lo pueda ejecutar bien para el equipo y que el ‘profe’ esté contento”.

Alineaciones probables:

Rionegro Águilas: Juan Valencia; Daniel Muñoz, Fernei Ibargüen, Hanyer Mosquera, Álvaro Angulo; Elkin Blanco, David Rivas, Francisco Rodríguez, Luis Mosquera, Jáder Obrian; Víctor Aquino.

D.T.: Jorge Luis Bernal.



América: Carlos Bejarano; Jhonatan Pérez, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Andrés Álvarez; Julián Guevara, Carlos José Sierra, Yesus Cabrera, Cristian Álvarez; Kevin Viveros y Fernando Aristeguieta.

D.T.: Fernando ´Pecoso’ Castro

Estadio: Alberto Grisales

Hora: 7:30 p.m.

TV: WIN Sports

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá)





