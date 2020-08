Contundente: 'Fui el máximo goleador, debería recibir el balón de oro'

Bayern Múnich confirmó que es el mejor equipo del momento. Los dirigidos por Hans-Dieter Flick ganaron todos los trofeos posibles de la temporada, dejando grandes sensaciones y varios jugadores destacados.

Uno de los protagonistas de la máquina alemana fue Robert Lewandowski. El delantero resultó goleador de todas las competencias que disputó: 34 goles en Bundesliga, seis en la Copa de Alemania y 15 en la Champions. El polaco certificó que atraviesa por su mejor momento, pues para muchos, e incluso para él, debería ser el Balón de Oro de esta temporada:



"Con el Bayern de Múnich, ganamos todas las competiciones que se podían ganar. Fui el máximo goleador en cada una de ellas. Creo que, si un jugador ha logrado tanto, debería recibir el balón de oro".



"Entiendo que la presión sobre algunos jugadores de otros equipos pueda ser mayor. ¿Pero, no es cierto que cada jugador, que haya logrado lo que he logrado yo, ganaría en balón de oro?", señaló el artillero de 32 años en una entrevista con Onet.

Asimismo, Lewandowski habló sobre su futuro, pues su tiene vínculo con el Bayern Múnich hasta el 2023: "He dicho en varias ocasiones que éste no va a ser mi último contrato. 2023 es una fecha bastante lejana aún. Quiero seguir jugando al máximo nivel por muchos años más y no tengo ningún miedo en cuanto a mi físico o mi salud... Estoy en el mejor club de Europa y solo espero que nada cambie al respecto", concluyó.