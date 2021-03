Richarlison negó romance con la cantante Anitta, pero la dejó picando

Un rumor de amor surgió en Brasil, vinculado con Richarlison, atacante del Everton de Inglaterra, y una supuesta relación con la cantante Anitta. Se decía que el futbolista tenía un affair con la artista, pero que era en secreto.



Sin embargo, el mismo delantero tuvo la oportunidad de negar la supuesta relación, en un ‘live’ en el canal de Stacked, que realizó el periodista Thiago Asmar. Allí, además de Richarlison, estuvieron Julio César, David Luiz y David Neres.



A Richarlison le preguntaron si era cierto que tenía un amorío con la cantante. “¿Anitta? Muchacho… no lo entendí, viejo”, respondió el delantero, sorprendido por la pregunta.



“¡Pero si ella quiere, yo quiero!”, añadió. La situación hizo reír a los invitados, y el ex portero Julio César aprovechó el momento para sumarse al tema: “¿Crees que es hermosa, Paloma?”, dijo el ex arquero. “¡Una diosa!”, respondió el delantero del Everton.



“¡Imagínate! Imagínate en las revistas con Anitta”, dijo Asmar. “Después de ganar el Mundial, lo consigo”, remató Richarlison.



(Ver video desde 46:45)