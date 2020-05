¡De Brasil! Figura del fútbol argentino confiesa quién es su ídolo

Luego de que se conociera la noticia en la que se confirmó que el futbolista de la Juventus, Paulo Dybala, no tiene coronavirus. El argentino, libre de toda enfermedad, dialogó a través de las redes sociales con el piloto de la Fórmula 1, Carlos Sainz Junior, al que le contó como fue su tiempo de confinamiento y además le confesó quién es su ídolo del fútbol, con la sorpresa que no es ningún argentino.

Ni Messi ni Maradona, para Dybala, el mejor de los tiempos es Ronaldinho Gaucho. El mediapunta de la Juventus, aseguró que el brasileño siempre fue su máximo referente: “Ronaldinho siempre fue mi ídolo y hace poco pude conseguir una camiseta de cuando jugaba en Milan, que era una edición limitada y que hay sólo dos que usó él. Yo tengo una y es quizá la más importante de las que tengo”.

Para finalizar, Dybala mencionó parte de su experiencia vivida con el coronavirus. El futbolista reconoció que durante ese tiempo, aprovechó para descubrir nuevas pasiones, lejos del Play Station y las redes sociales: "Estar aislado en casa durante mucho tiempo inevitablemente lleva a probar y descubrir nuevas cosas. Para dar un ejemplo, probé yoga y me apasioné. Es muy calmo y relajarse no hace mal. Entiendo que realmente me ayuda mucho”.

Dybala, ha estado activo en sus redes sociales, desde que se le confirmó que ya no tenía covid-19, en su cuerpo. El argentino, ha dado múltiples entrevistas, en las que relata su diario vivir durante el aislamiento. Con la noticia, el futbolista podrá integrarse nuevamente a los entrenamientos con la Juventus.