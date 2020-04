¡Contó todo! Salvio reveló el jugador de Boca que ‘siempre abandona’

Eduardo Salvio ha revelado que es fiel fanático de los videojuegos, especialmente del Fifa, y por ello aprovecha la cuarentena obligatoria para dar rienda suelta a su otra pasión.



En diálogo con el youtuber argentino Sebastián Fernández, el ‘Toto’ habló sobre su vida gamer y contó divertidas anécdotas que pasan al interior del plantel, durante las concentraciones o en su misma casa.

Salvio contó que Emanuel Reynoso es quien mejor juega al Fifa en Boca, mientras que Nicolás Capaldo y Mauro Zárate son los de más bajo nivel. “Cuando (Capaldo) fue a jugar a mi habitación, cuatro o cinco le hacía” cerró.



El atacante fue aún más allá y reveló que, precisamente, juega mucho con Zárate en las concentraciones de Boca pero “abandona mucho”. Agregó que “le meto un gol antes del minuto diez y me abandona o me pone a reiniciar el partido”.



Incluso, cuando compartió equipo con Lisandro López en Benfica, Salvio afirmó que ambos solían jugar mucho al Fifa. “Un día que mi mujer se fue para Argentina, ‘Licha’ estuvo dos semanas en mi casa jugando todo el día. Un día le gané varios partidos y me dijo que en una semana no jugaba más porque ‘pasaba por un mal momento’ y nos toco mirar solo la tele”.