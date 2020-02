Narrador se despachó en insultos contra árbitro por una tarjeta roja

En video quedó capturado un controversial momento en el que un narrador se sale de sus casillas y se dispone a lanzar insultos contra el arbitro central por la decisión que tomó.

Esto ocurrió en un partido que disputaban Rojos del Colima y Chapala FC en el fútbol regional mexicano. Lo que llevó a este comentarista hasta esa instancia de enojo no fue la emoción del momento de relatar un gol, sino un penal negado y una roja que se llevo el equipo del cual el narrador era hincha, pues así lo afirmó.



En una de las jugadas, uno de los jugadores del equipo local, el Colima FC, se acercó al área con el balón, pero terminó chocando contra uno de los defensas centrales del equipo rival.



Lo que detona al comentarista es el penal que no se le otorgó, sino que a pesar de que no pitaron penal, el silbante sacó roja al delantero.

Y terminó en que no midiera ni una sola de las palabras que dijo en ese momento: "¡Hijo de tu pinche madre! ¡No mames güey! ¡No mames culero! Perdón, pero me gana porque soy colimense y esto me da coraje, qué impotencia", comentó.