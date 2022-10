Qué generosa: mujer invita al marido al Mundial para estar con amante

El Mundial de fútbol es el momento esperado por los amantes del fútbol en todo el mundo, especialmente cuando se tiene una generación dorada y hay resultados como la final de la Euro para ilusionarse con un segundo título orbital, como es el caso de Inglaterra.

Es lo que calculó una mujer en Reino Unido, identificada como Sarah, quien le contó al diario Metro cómo planeó el más generoso regalo para su esposo, un hincha furibundo, con una intención no tan santa.



La mujer hizo un gran esfuerzo económico y compró boletas para los partidos del Mundial de Catar 2022 con la intención de que el padre de sus dos hijos pudiera hacer el emocionante viaje, lo que representaba la oportunidad perfecta para quedarse en casa con su amante sin mayores interrupciones.



Sarah contó que su relación cayó en la monotonía, después de los niños y 17 años de convivencia, y que hace unas semanas conoció a otro hombre que le ha dado justamente la felicidad que creía perdida.



Para ella es una cuestión de oportunidad: su esposo podrá realizar un sueño y ella también tendrá un momento inolvidable, aunque no estén juntos.



Ante las preguntas del medio sobre su posibilidad de que su matrimonio termine, ella dijo que a sus 42 años y después de un matrimonio tan largo es la primera vez que es infiel y que asume el riesgo pues sabe que su romance actual puede no ser duradero y solo espera vivirlo a plenitud.



El regalo, entonces, no será tan desinteresado para el marido, quien elegirá entre su amor al fútbol y a su esposa. Él también dirá que esto pasa solo cada cuatro años y es una oportunidad imperdible... En fin, habrá que ver en qué termina la historia, que ha dividido a los lectores: algunos creen que es un descaro, otros una señal de madurez del amor, otros más una calentura... no se especificó si hablaban de la infidelidad o del fútbol.