Messi y una foto a lo Pelé en 1970. ¿Qué pensarán los argentinos?

La actuación de Messi frente a Sevilla quedará para el recuerdo. El astro argentino marcó tres goles, fue el factor desequilibrante del equipo catalán y puso a todos sus compañeros a jugar a un ritmo diferente, mientras él definió como quiso en las jugadas que tuvo, demostrando ese talento que lo ha puesto en lo más alto de la escala futbolística.

Pero entre todo lo hecho por Lionel, luego de su segundo gol se presentó una situación particular: tras anotar con su pierna derecha, definiendo al costado izquierdo del arquero, Messi fue a festejar el tanto con Ousmane Dembélé, de quien recibió el pase para el remate, y la postal, de ese momento, recordó la gran celebración de Pelé con Jairzinho en el Mundial de 1970.



El parecido entre ambas imágenes es innegable y aunque la foto de Pelé lo haya tomado un poco más lejos y desde un ángulo un poco diferente, las comparaciones fueron inmediatas, algo que seguramente no les caerá muy bien a los argentinos, que prefieren que Lionel sea comparado con Maradona y no con el crack brasilero.



Estas son las fotos, ustedes saquen las conclusiones.