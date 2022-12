Otro paso hacia el olvido: Melissa Martínez comienza una nueva vida

Después de un año lleno de cambios, empezando por su divorcio, Melissa Martínez está lista para dar un paso más.

La presentadora dio un par de noticias en los últimos días en sus redes sociales que dan la sensación de que pasará la página de manera definitiva y ya no mirará hacia atrás.



“Dios quiso que así fuera mi año. ¿Quién soy yo?. ¿A son de qué?. Lo que fue, fue. Hasta donde llovió, hubo barro. Ni pa’ allá voa’ mirar (risas)”, dijo en una interacción con sus seguidores.



Y entonces anunció que no vivirá más en el apartamento que compartía con su ex, el futbolista Matías Mier.



“Sí (me mudo), pero no sé si en los días que quedan del mes (diciembre) o el otro año, comenzando. Mejor dicho, estoy organizando tiempos… Este apartamento, que ustedes adoran, lo voy a alquilar amoblado, les avisaré después”, aseguró.



Sobre su nueva residencia afirmó: “Estoy sacando cuentas, números, cuál es la zona que más me gusta, qué inversión es más rentable y todo lo que hay que hacer”.



Además, en otra señal de seguir afianzando sus negocios, dijo que quiere contratar a una persona más para su equipo de trabajo y hasta adelantó un par de requisitos, entre ellos disponibilidad para viajar y residencia en Bogotá. ¿Quién se animará?