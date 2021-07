El acto de amor de Llorente en el estadio del Atlético de Madrid

Marcos Llorente es uno de los futbolistas más queridos en el Atlético de Madrid, pues su papel en el equipo de Diego Simeone ha sido rutilante para el más reciente título de LaLiga Santander.



El mediocampista español se lució en un acto de amor con su novia Paddy, con la que tiene una relación de ocho años. El jugador colchonero escogió el Wanda Metropolitano, estadio del Atlético, para proponerle matrimonio a su amada.



Patricia Noabre, más conocida como Paddy, no esperaba que sería en una cancha de fútbol que su novia le iba a hacer la gran pregunta.



“Iba a un pequeño homenaje para Marcos en el Wanda y acabé viviendo algo tan especial que todavía no me puedo ni creer, con la persona más increíble que he conocido nunca”, dijo la emocionada futura esposa de Llorente, que vivió el momento más romántica este viernes.