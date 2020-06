¡Por una gaseosa! La fuerte discusión entre Giggs y Cristiano Ronaldo

Pocos logran tener una carrera del nivel y prestigio como la que tuvo Ryan Giggs en Inglaterra. Nacido en Gales, el exfutbolista y también exdirector técnico del Manchester United habló con United Podcast sobre una de las situaciones que marcaron el vestuario de los Reds Devils, luego de que Jan Aage Fjortoft, excompañero de Selección del noruego y ahora entrenador del equipo británico, Ole Gunnar Solskjær, revelara la pelea entre Cristiano Ronaldo y Giggs por una Coca-Cola.

Giggs, no pasó por alto el episodio que reveló Fjortoft tras haber hablado con Solskjaer, y contó su versión de los hechos, pues en aquel entonces, el futbolista galés habría reprendido fuertemente (lo había aprisionado contra la pared) a un joven Cristiano Ronalado, quien recién llegaba al club y tenía como costumbre desayunar con Coca-Cola.



“Puede ser. No se si se lo recriminé. Puede que le dijera algo como ‘Aquí no hacemos estas cosas’. Después él marcó un hat-trick y me dijo: ‘¡Yo bebo lo que quiero, Giggsy!’... si jugara bien y comiera mucha mantequilla, continuaría haciéndolo", precisó el referente del club de Manchester.



La relación de Cristiano Ronaldo con los referentes del Manchester United de aquella época no fue la más cercana, el astro portugués afirmó en declaraciones pasadas que no se hablaba en el vestuario con jugadores como Rio Ferdinand, Paul Scholes y Ryan Giggs, y aún así lograron ganar grandes títulos, entre ellos la Uefa Champions League.