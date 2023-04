Luis Fernando Montoya criticó la mentalidad del futbolista colombiano

Luis Fernando Montoya hizo un crudo análisis del presente del fútbol colombiano y fue fuerte con los jugadores, pues criticó su mentalidad.



En charla con ESPN F90, el ‘Campeón de la vida’, recordado por ser entrenador campeón de la Copa Libertadores 2004 con Once Caldas, fue duro en sus conceptos.



“El futbolista de Colombia me parece que es sobrador, antes de jugar un compromiso piensa que va a ganarlo y primero tienen que disputarlo”, fue su primera opinión, que causó revuelo.



Montoya continuó con sus fuertes opiniones sobre los futbolistas en clubes y en la Selección Colombia: “Esto es de compromiso, de disciplina. Si tengo más, luego tengo que demostrar más. Cuando enfrentamos en Selección a Venezuela, pensamos que ganamos, pero contra Brasil y Argentina nos gusta correr. No hemos ganado nada a nivel de Sudamérica”.



“Pienso que hay falta de compromiso, el jugador colombiano tiene que entender que el fútbol es una profesión, que debe entrenarse bien. Tiene que aprender a descansar bien y alimentarse bien porque esto es una profesión. Es el sustento de la vida de cada uno. El fútbol, cuando uno lo elige como profesión, se dedica al 100% o no se dedica. Creo que eso le falta al futbolista colombiano. Si soy un extremo, debo ponerme a ver videos de lo que hacen los extremos para nutrirme más y para que cada día mi fútbol esté mejor”, añadió Luis Fernando Montoya.



Montoya comparó la mentalidad del jugador colombiano con la disciplina que hay en Europa: “Hay que comparar el profesionalismo de Europa con aquí en Colombia. Aquí lo primero que nos preocupamos es en ponernos los auriculares y escuchar música, los europeos no. Acá se enfocan más en redes sociales que en el descanso”.



“El objetivo de los chicos ahora es que los vea un equipo grande y los contrate, después pasa lo que estamos viendo. El jugador ya logró el objetivo y piensa en irse al exterior. Se conformó con llegar hasta allá. Creo que no se puede pensar así, tenemos que mostrar grandes condiciones y quitar esa mentalidad de dinero. En Once Caldas les decía que si no ganaban nada, quien iba a contratarlos”, comentó el ‘profe’ Montoya.



Finalmente lanzó una crítica a la Selección Colombia, que dirige Néstor Lorenzo: “Colombia debe hacer una renovación, lo que pasó ya pasó. Me extraña mucho que en partidos contra Corea y Japón hayan ido jugadores lesionados. Ahí faltó comunicación del médico de la Selección con el del club. Los jóvenes no se pueden dejar contaminar con lo del pasado de la Selección. En la Selección hay que someterse a la disciplina”.