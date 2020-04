Scaloni y un respaldo a Pekerman: 'Yo hubiera hecho lo mismo' 

Lionel Scaloni, actual técnico de la Selección Argentina de mayores, habló para medios argentinos y recordó la situación que vivió José Pekerman en los cuartos de final frente a Alemania en el Mundial del 2006, en aquel partido, Pekerman decidió dejar a Messi en el banco de suplentes y además tampoco entró en ninguno de los tres cambios.

"Sinceramente, si me apurás, si me preguntás a mí, en el banco de suplentes, yo hubiera hecho lo mismo. Porque yo no pensaba: "¿Y si nos empatan vamos a alargue y tenemos fresco". No, nosotros teníamos que terminar el partido ahí. Aparte, no es que salió Crespo y entró un defensor. No metimos un cambio defensivo. Hicimos un cambio bastante lógico pensando sobre todo en la pelota parada. De hecho, después ellos nos empatan con dos cabezazos. Después, claro, la gente te dice que tenés a Leo en el banco...", aseguró Scaloni, quien desde su época como jugador. ha tenido buena relación con José Pekerman.

Joseé Néstor Pekerman fue señalado en Argentina en el 2006 por no poner a Lionel Messi en los cuartos de final del Mundial de Alemania, y preferir hacer ingresar al campo a jugadores como Julio Cruz, el partido, que terminaría 1-1 contra Alemania, sería definido desde el punto penal y Alemania tendría la suerte de acceder a las semifinales, dejando a los de Pekerman por fuera, y además siendo el centro de las críticas por su decisión tomada con el jugador del Barcelona.

"El (Messi) había tenido una lesión, dos o tres meses antes. Había vuelto, lo tenían un poquito entre algodones porque para nosotros era importante. Se sabía que iba a ser un jugador muy importante para nosotros... En ese partido, contra Alemania, en este lado de entrenador, son cosas que suceden en un partido tan fatal. Se te lesiona el arquero, un puesto que no podés esperar cinco minutos para ver cómo reacciona. El Pato pide el cambio, tuvo que salir. El segundo cambio fue táctico. Te queda el último cambio, vas ganando, Alemania te empieza a poner torres..." finalizó Scaloni, dejando claro su argumento frente a la situación que vivió el exdirector técnico de la Selección Colombia.