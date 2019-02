América no es el único que esconde el diablo: en Irán sucedió lo mismo

Con el paso del tiempo, el escudo de Manchester United ha cambiado hasta que se obtuvo la forma actual, dos franjas rojas con el nombre del club y en el centro un diablo que los ha hecho mundialmente conocido como ‘Los Diablos Rojos’. Sin embargo, parece que la simbología actual del club no está muy acorde a la religión iraní, por lo que, en medio de una transmisión del partido frente a PSG, la producción debió modificar un poco el mencionado escudo.

El insólito hecho, como ya se dijo, ocurrió cuando se estaba transmitiendo el partido de ida de la Champions League en el que los de Old Trafford jugaban ante Paris Saint Germain, pero teniendo en cuenta que el diablo es una figura que atenta contra las creencias de Irán, la producción no tuvo más remedio que usar un escudo de 1960 en el que la “satánica figura” aún no aparecía.



Hay que recordar que los diablos rojos o ‘Red Devils’ fue un término acuñado a finales de los años 60, el cual se hizo evidente en el escudo en 1970 y se mantiene vigente hasta ahora, teniendo en cuenta algunas pequeñas modificaciones pese a que la figura se mantiene. Sin embargo, más allá de que el símbolo nada tiene que ver con lo religioso, en Irán hubo que hacer cambios rápidamente y este fue el producto final de lo presentado en televisión: