La noche en que Gallardo se volvió a poner la camiseta de River Plate

Cerca de 40 mil personas ovacionaron a Rodrigo Mora en un estadio Monumental de Núñez completo en el partido despedida que River Plate organizó en ocasión de la despedida del fútbol del exdelantero uruguayo de 31 años.

Con más de 80 invitados entre futbolistas, cuerpo técnico y amigos del homenajeado este encuentro homenaje enfrentó a dos equipos que tuvieron como base el River 2015 ante el River 2018, en referencia a los dos últimos títulos de Copa Libertadores que celebró el conjunto 'millonario' con Mora en su plantilla.



"Un partido que enaMora" fue el eslogan de una fiesta que tuvo emoción, música, fútbol y un final con un espectáculo de luces y fuegos artificiales para la emoción de un Rodrigo Mora que sentenció: "A todos los que juegan al fútbol y al resto también les quiero decir algo: pongan el corazón en lo que sea que hagan. Disfruten lo que hacen porque nunca saben cuándo se va a terminar".



El exdelantero que además de River Plate jugó en Juventud Las Piedras, Defensor Sporting, Cerro y Peñarol de su país, Benfica de Portugal y Universidad de Chile se retiró el fútbol profesional el 6 de enero de este año luego de padecer una necrosis aséptica en la cabeza del fémur, por la que tuvo que operarse en junio del 2017 y estar fuera de las canchas durante casi 7 meses.

📢 "Recibí mucho afecto y yo di hasta lo que no tenía. He sido muy feliz todos estos años". #GraciasRM7 🇺🇾⚪🔴⚪ pic.twitter.com/Fk2IUWRkEm — River Plate (@RiverPlate) 14 de julio de 2019



El momento más emotivo de la noche despedida fue cuando ingresó Máximo, el hijo de la figura de la noche, y con dos goles suyos se terminó un encuentro que contó con un estadio Monumental vestido de gala para despedir a su 'siete bravo'.



"Gracias por tanto afecto. Fui muy feliz, di hasta lo que no tenía. Hoy tengo una lesión que no me permite jugar como quisiera. Por ustedes pude seguir hasta quedar en la historia formando parte de la final en el Bernabéu", agregó Mora en sus palabras de agradecimiento finales. "A los hinchas, a mis compañeros, a los dirigentes y a todos los que trabajan en el club les quiero decir gracias. He sido muy feliz en River. Y estoy tranquilo porque di por esta camiseta hasta lo que no tenía", completó.



El delantero con este partido homenaje ingresó en un selecto grupo de exglorias que tuvieron su jornada de despedida en River: Norberto Alonso aquel 1 de agosto de 1987, Enzo Francescoli el 1° de agosto de 1999, Ariel Ortega el 13 de julio de 2013, y Fernando Cavenaghi el 1 de julio de 2017.

El uruguayo debutó el 2 de septiembre de 2012 ante Colón con los colores de 'la Banda roja' cuando Matías Almeyda determinó su ingreso en lugar de su compatriota Carlos Sánchez.



Desde ese momento su palmarés con la camiseta de River registró 41 goles en 183 partidos con 8 conquistas, que fueron exhibidas esta noche en el césped del Monumental: Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Libertadores 2015, Copa Argentina 15/16, Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 16/17, Supercopa Argentina 2017 y Libertadores 2018.