'Kun' Agüero le 'bajó caña' a Cristiano Ronaldo tras imponente marca

Este sábado, el portugués Cristiano Ronaldo marcó un nuevo triplete, esta vez para la victoria 3-2 sobre Norwich por Premier League. Una nueva conquista que le permitió al hombre del Manchester United alcanzar su triplete número 60, que lo convierte en el jugador activo con mejor registro. CR7 anotó 44 en Real Madrid, 3 en Manchester United, 3 en Juventus y 10 en su selección nacional.



El español de raíces argentinas, Alejandro Garnacho, elogió al luso a través de sus redes, después que el jugador de 37 años le regalara el balón con el que se quedó tras su nueva hazaña. El joven delantero de 17 años dijo en Instagram: "El mejor de todos los tiempos", compartiendo una fotografía de ambos.



Sergio 'Kun' Agüero no compartió su opinión y aprovechó las redes para hacer un picante comentario. "Porque todavía no jugaste con el mejor pa", dijo el exfutbolista argentino mencionando a Lionel Messi, el '10' de la selección Argentina a la que Garnacho fue convocado este año por Scolari, aunque no le dio la oportunidad de debutar.