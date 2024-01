Proponen juzgar a Luis Rubiales por polémico beso a Hermoso

El polémico beso de Luis Rubiales a la futbolista española Jenni Hermoso sigue en investigación y ahora, el juez Francisco de Jorge, ha decidido en una audiencia proponer un juicio al exdirectivo de la RFEF Luis Rubiales por sus acciones durante la ceremonia de premiación del título de España en el Mundial femenino que se jugó en Australia.

Uno de los argumentos que hizo el juez es que el beso no fue consentido y es una iniciativa unilateral y sorpresiva. Además, también hizo un llamado a Albert Luque, Jorge Vilda y Rubén Rivera, quienes también han sido salpicados por este escándalo.



"La finalidad erótica o no o el estado de euforia y agitación experimentado como consecuencia del extraordinario triunfo deportivo son elementos cuya consecuencia y consecuencias jurídicas deberá valorarse en el juicio oral ante el órgano encargado del enjuiciamiento. Esto afecta a la esfera de la intimidad reservada a las relaciones sexuales, en particular en el contexto de dos personas adultas", mencionó el juez Francisco de Jorge.





Igualmente, el juez enfatizó en que los tres involucrados en el escándalo habrían coordinado doblegar la voluntad de Jenni Hermoso para que la jugadora del Tigres de México dijera que el beso fue acordado.



ÚLTIMA HORA



El juez Francisco de Jorge propone juzgar a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso y también juzgar a Albert Luque, Jorge Vilda y a Rubén Ribera por las presiones posteriores a la jugadora.



