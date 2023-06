Juan Román Riquelme reveló al invitado de lujo para su despedida

La despedida de Juan Román Riquelme se ha hecho esperar. El exjugador se retiró en 2015 luego de una última aventura en Argentinos Juniors y desde allí, se comenzó a hablar acerca de su último baile frente a la afición de Boca Juniors.



Este miércoles, en diálogo con medio oficiales del conjunto xeneize, Riquelme reveló la fecha de su partido, además, indicó quiénes estarán presentes.



“Es volver al jardín de casa. Lo disfrutaré mucho como la gente. Me siento afortunado, es una película para mí, la más linda que puede soñar un chico. Contra Unión de Santa Fe que debuté hasta el partido con Lanús que me ovacionaron. Espero no errarle a la pelota”, dijo Román, actual director deportivo de Boca Juniors.



El anuncio de sus invitados desató la locura en Argentina. El exfutbolista reveló que Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina y nuevo jugador del Inter de Miami, jugará en La Bombonera el próximo 25 de junior, fecha estipulada para el compromiso.



“Messi va a estar. Para mí también es un sueño, el jugador más grande. Tuvimos la suerte de tenerlo a él y a Maradona. Y tuve la suerte de jugar con los dos. Va a estar en el estadio más lindo del mundo, con la gente más maravillosa del mundo”, manifestó.



“Los equipos ya son claros. Si tengo que armar dos equipos de Boca, Messi no iba a poder jugar. Será Boca contra la selección de Argentina”, agregó.



Además, confirmó a Carlos Bianchi, otro ídolo xeneize, como uno de los entrenadores y se espera por la confirmación del 'Coco' Basile.



“Nunca imaginé que los hinchas me iban a querer tanto, que me iban a hacer una estatua, que iban a pasar nueve años e iba a tener la posibilidad de hacer un partido. Es un sueño para mí”, concluyó.