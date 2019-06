¡Vergonzoso!: periodista argentino lanzó lamentables palabras a Falcao

La Selección Colombia venció 2-0 a Argentina y terminó con más de 10 años de sequía contra la Albiceleste. A pesar de la contundente victoria, un periodista de ese país aprovechó para lanzar unas lamentables palabras a los jugadores colombianos y Falcao García.

"Por lo general los colombianos son bastante mal intencionados, pero en mi opinión Falcao debe ser de los tipos con más mala leche de la historia del fútbol mundial. Pone cara de bueno, declara como un pastor, se arrodilla y reza, pero va a romper a todos los rivales", expresó el periodista por medio de sus redes sociales.



La acción de Falcao contra Paredes fue fortuita, una situación de juego que sucede durante el partido. Sin embargo, Pablo Carrozza no vio muy bien esta situación y calificó al 'Tigre' como uno de los futbolistas más "mala leche" de la historia del fútbol.



Además, el periodista calificó a los jugadores colombianos como unos "malintencionados". Esto generó varios comentarios en contra del argentino, el cual se expresó con lamentables palabras en contra de Falcao y los futbolistas de la Selección Colombia.



Cabe recordar que Carrozza fue el encargado de lanzar una fuerte crítica a Juan Fernando Quintero en su llegada a River Plate: “me sorprendió que River contrate un jugador que no es profesional. Tiene el físico de un verdulero, de un carnicero, de una persona que come asados y toma vino durante las 24 horas. El fútbol argentino es muy profesional y cuando uno ve estas imágenes se sorprende”.