'Nació mi bebé': frase de futura esposa de Freddy Guarín arma tormenta

Freddy Guarín y su novia, Pauleth Pastrana, viven su mejor etapa y piensan coronarla con un matrimonio, que pronto sería anunciado.

El anuncio, de lo más atípico: "¡Buenos días, mundo! Pauleth Pastrana, ¿te quieres casar conmigo?” escribió el ex futbolista en sus redes sociales.



"Cada día le doy gracias al Señor por ponerte en mi vida, por permitirme conocerte y por darme este corazón, que solo sabe amarte. Te amo, mi amor. Sí y muchas veces sí. El plan de Dios es perfecto. Muero de felicidad. Hasta viejitos”, le respondió ella.



Ahora, la felicidad de la pareja es mayor, todo por cuenta de un nacimiento. No, nada tiene que ver con un nuevo hijo del ahora empresario, quien es padre de tres hijos en dos relaciones distintas, con Andreina Fiallo y Sara Uribe. Ella, por su parte, tiene una hija, de cerca de 2 años de edad, que no sería de su actual pareja.



En realidad se trata de una feliz noticia en la finca de la familia de Pauleth, en Montería: "¡Estoy feliz! Nació mi bebé, hijo de Starfire's Atlas. ¡GRACIAS DIOS!", publicó ella en su cuenta de Instagram, con más de 200 mil seguidores.



La cría de un caballo, que ella esperó con mucha expectativa, es en realidad el bebé al que se refiere. Pauleth es veterinaria y trabaja activamente en la cría de caballos, pasión que ha compartido muchas veces en sus publicaciones. Del matrimonio o de un bebé con Guarín, no hay ninguna pista.