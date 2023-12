Falcao sacó sus garras: respondió a crítica por su obra social

Radamel Falcao García siempre ha demostrado ser una persona admirable dentro de las canchas y fuera de ellas también es un ejemplo para muchos, pues su humildad es algo que ha caracterizado al ‘Tigre’ y una vez más quedó demostrado hace unos días cuando colaboró a una niña vendedora ambulante.

Un video se hizo viral en redes sociales en los que una pequeña llamada Lisa estaba trabajando en la calle y con la ganancia se iba a costear sus estudios.



Esa situación llegó a los oídos de Falcao, quien ayudó un aporte económico a Lisa por intermedio de Manuel Núñez, la persona que se encargó de dar a conocer el caso de la niña vendedora.



Ese gesto del ‘Tigre’ fue aplaudido y muchos celebraron esa obra social, aunque como todo, no faltó el que tiró malos comentarios al respecto.



Un usuario en X comentó una publicación del periodista Ricardo Henao, quien mencionó que "haz el bien y no mires a quien, tampoco necesitas publicarlo en redes sociales”, pero el personaje en cuestión respondió con doble intención que “te hablan Falcao”, etiquetando la cuenta del ‘Tigre’.



A este mal comentario Falcao no dudó en responder y con decencia y a la vez dureza, dijo que “si ves alguna publicación en mis redes sociales mándamela porque no me entere. Lo que hagan terceros no lo puedo controlar yo”.



Si ves alguna publicación en mis redes sociales mándamela porque no me entere. Lo que hagan terceros no lo puedo controlar yo. https://t.co/Pz8NlQwuKA — Radamel Falcao (@FALCAO) December 25, 2023



​La respuesta de Falcao generó mucho apoyo en redes sociales, donde muchos valoraron lo que hizo el ‘Tigre’ en su obra social, pero también le dijeron que no le diera importancia a esos comentarios que buscan siempre lo malo.