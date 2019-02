El tatuaje de la novia de Sala y su historia de amor

Este fue un sábado difícil en Santa Fe, Argentina, pues se vivió el sepelio de Emiliano Sala, al que asistieron personalidades del Cardiff, Nantes, familiares y amigos del futbolista. En redes se han manifestado diferentes personas y una de ellas fue Luiza Ungerer, quien era la novia desde 2017.

Esta brasileña es voleibolista y conoció a Sala en Nantes, club en el que ella también jugó. Este inicio de 2019 les trajo nuevos retos a ambos deportistas. Ella emigró al Béziers Angels, equipo campeón de la Liga Francesa de voleyball, y a él se le abría la oportunidad de jugar en el Cardiff, de la prestigiosa Premier League.

"Siempre tuve esperanza. Incluso cuando anunciaron que habían encontrado un cuerpo en el avión. Fue mucha la angustia de no saber dónde estaba el avión, y de no saber lo que iba a suceder. Las búsquedas no deberían haber parado. Todos los días fueron angustiantes", comentó en una entrevista con O'globo.

Pues para recordar ese amor que nació en Francia, Ungerer decidió homenajear a Sala con un tatuaje en el brazo derecho. La imagen la compartió por su cuenta de Instagram y le está dando la vuelta al mundo.