¿La plata para qué? La de Cristiano, para un caro capricho romántico

Un novio normal llama a su casa y le dice a su esposa: 'mi amor, arréglate que vamos a cenar afuera'. Si el novio se llama Cristiano Ronaldo y es uno de los futbolistas más ricos del planeta, ¿a dónde llevaría a Georgina?

Pues... no usó ninguna de sus autos lujosos sino que la llevó al aeropuerto, tomaron su avión privado y se fueron a otro país por el puro capricho de comer en un restaurante del que todos hablan. O entonces ¿la plata para qué?



Según reveló la prensa británica. la pareja voló a Madrid, donde el portugués tiene una villa de 6 millones de euros, y cenó en el restaurante Amos, cuyo chef ejecutivo, Jesús Sánchez, es dueño de tres estrellas Michelin. El restaurante de lujo es uno de los dos restaurantes del hotel Rosewood Villa Magna en el famoso Paseo de la Castellana de Madrid, que atraviesa la ciudad de sur a norte. De hecho, ese hotel era uno de los preferidos del futbolista cuando jugaba en el equipo 'merengue'.



Cristiano fue descartado para el partido de la Copa FA contra el Aston Villa debido a una lesión en la cadera y por eso se dio una escapadita romántica, esta vez sin sus cuatro hijos, de quienes no suele separarse.



Testigos le dijeron al sitio web español Vanitatis que fue un plan de lo más romántico: “Solo tenían ojos el uno para el otro. Ambos vestían de negro y la ropa que llevaba Georgina mostraba su barriga. No fueron directamente al restaurante, sino que primero se sentaron en la terraza del hotel y pidieron bebidas antes de entrar al restaurante”.



Se dice que la pareja, que se conoció y se enamoró en Madrid en 2016, disfrutó de un menú de prueba de 100 euros por cabeza, centrado en verduras frescas y pescado.



No se ha aclarado el motivo de su visita y por qué eligieron quedarse en un hotel en lugar de su casa en una urbanización cerrada llamada La Finca, cerca de Madrid, pero se sabe que estuvieron en la ciudad tras la publicación del propio futbolista en un lago.





Georgina, de 27 años, es tan mediática que el 27 de enero, día de su cumpleaños, estrenará su serie documental de Netflix 'Soy Georgina', que analiza cómo ha cambiado su vida desde que conoció a Cristiano.



Su viaje a Madrid coincidió con la inauguración de un cartel gigante de ella en la céntrica Plaza Colón de Madrid.