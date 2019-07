¿Cuál es el mejor jugador que ha enfrentado Neymar? Esto respondió

El brasileño Neymar Junior habló para el programa Oh My Goal de Europa Press, en un evento patrocinado por una de las marcas que patrocina al jugador del PSG. Allí respondió varias preguntas sobre futbolistas del mundo como por ejemplo ¿Cuál ha sido el mejor jugador que ha enfrentado?, a la que Neymar respondió sin dudar que es Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid. También resaltó a su ex compañero en el Barcelona Lionel Messi y a su compatriota Vinicius Jr.

"El mejor futbolista al que me he enfrentado es Sergio Ramos porque es muy buen central y hace goles. Es muy complicado enfrentarse a él. También he jugado contra Thiago Silva. Los dos son muy buenos", dijo Neymar sobre esos dos centrales y también destacó a Fekir, del Lyon como el mejor jugador de la liga francesa que enfrentó.



Sobre la joven promesa del fútbol, Neymar mencionó a su compatriota Vinicius. "Es muy joven y aún tiene muchos años por delante. Creo va a ser un buenísimo jugador y uno de los mejores. Estará peleando por el Balón de Oro. Espero que consiga todo lo que quiera. Es muy buena gente y se lo merece todo", le deseó.



"Messi es el mejor jugador con el que he jugado. Para mí es el mejor del mundo y el mejor que vi jugar. Nosotros dos hacíamos un dúo espectacular. Para mí ha sido un placer y un honor jugar con él, y además es mi amigo", apuntó Neymar.