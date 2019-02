15 años del inolvidable brindis de Bilardo: 'es Gatorei, señorita'

Un 22 de febrero de 2004, minutos antes del inicio de un partido entre River Plate y Estudiantes de La Plata se presentó un hecho que marcó el fútbol argentino, el reconocido Carlos Bilardo, D.T. de Estudiantes, para ese entonces, ingresó a la cancha como solía hacerlo y en la previa del partido puso una mesita frente al banco de suplentes, abrió una botella de champaña y se sirvió una copa con la que brindó.

Conocido por sus cábalas y la extrañeza de algunas de sus acciones, Bilardo se mantuvo tranquilo mientras ingería el líquido y la gente no entendía lo que pasaba, sin embargo, el experimentado técnico, tras el pedido del árbitro, Héctor Baldassi, tuvo que sacar la botella de la cancha teniendo en cuenta que no se podían ingresar bebidas alcohólicas al campo de juego, ni al estadio.



Consultado por la decisión y antes de que una fiscal que se encontraba en el estadio lo interrogara, Bilardo con su particular forma de contestar respondió, con la copa en la mano, a una periodista que le preguntó por qué llevaba alcohol si estaba prohibido: “Tengo 50 años de cancha señorita, esto no es champán, es gatorei”, sentenció.