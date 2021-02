América de Cali celebra su cumpleaños 94: los saludos más especiales

América de Cali, uno de los equipos más populares del país, está de celebración, y lo hace después de su triunfo 1-2 sobre Boyacá Chicó en Tunja.



Fundado el 13 de febrero de 1927, el bicampeón nacional cumple 94 años, en busca de enderezar su camino en la Liga BetPlay I-2021 y conseguir los refuerzos necesarios para hacer una buena presentación en la que ha sido una esquiva Copa Libertadores.



Cuatro subtítulos en dicho certamen, la Copa Merconorte de 1999 y 15 estrellas en el campeonato local, lo convierten en uno de los clubes más reconocidos colombianos a nivel internacional.



Al onomástico se han unido, a través de redes sociales, entidades como la Conmebol, la Dimayor, la Secretaría de Deporte de Cali, clubes, ex jugadores que pasaron la institución, futbolistas activos y aficionados.



🎈 ¡El equipo más popular de Colombia está de celebración! Se cumplen 94 años de una historia que representa la Pasión de un Pueblo. Gracias a todos los que han pasado, a los que han creído y a los que han apoyado siempre. ¡Juntos hemos construido la GRANDEZA de nuestro club! 🇦🇹 pic.twitter.com/ujrYEGZUEj — América de Cali (@AmericadeCali) February 13, 2021 En el día de hoy está de aniversario uno de los grandes clubes del fútbol colombiano: el @AmericadeCali 🎂 🇨🇴



¡Felices 9️⃣4️⃣ años! 🎉 pic.twitter.com/clNhCAucPK — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) February 13, 2021 🎊 @AmericadeCali 94 años.🎊



🥳👏Hoy la DIMAYOR felicita a @AmericadeCali por su cumpleaños #⃣94.👏🥳



🌟¡Felicidades!🌟



Toda la información aquí 👉 https://t.co/HTuydS9Bvv pic.twitter.com/TiGWR7Lpz1 — DIMAYOR (@Dimayor) February 13, 2021

Stella Castellanos, tal vez la hincha más fiel de quienes quedan con vida, señaló que “América para mí es mi pasión, mi medicina, la sangre que me corre por las venas, para mí es todo, tanto que dejé de ir al grado de bachiller mi hijo porque ese día jugaba América en el Pascual Guerrero”.



“Una vez estaba hospitalizada y jugaba América, a lo que el médico dijo: ‘lleven a esta al estadio en la ambulancia porque si no se nos muere más rápido”. Pero también recuerda que se perdió la primera final y el título de 1979 porque se encontraba con oxígeno.



La sala de su casa en está llena de elementos alusivos al América, y tiene otros que no ha podido ubicar Allí han estado hombres que han marcado la historia escarlata como Julio César Falcioni y la Jorge Ramón ‘la Fiera’ Cáceres. De igual forma, tuvo una bonita amistad con históricos como Willington Ortiz, William Ospina (q.e.p.d.), Ánthony de Ávila y el desaparecido médico y entrenador Gabriel Ochoa y doña Beatriz Uribe de Borrero (q.e.p.d.), a quien le colaboraba yendo a pagar los servicios públicos.



Todos decían que ella era como la madre de los jugadores, y durante mucho tiempo fue invitada especial en Cascajal para que compartiera con ellos, en medios del agradecimiento y algunos homenajes.



Jackeline, su hija mayor, es hincha del Cali, pero alguna vez le organizó una fiesta con bombas rojas y blancas para no dejar inadvertido un aniversario de la barra Estrella Roja, que habitualmente se ubicaba en la tribuna de Oriental y de la que Castellanos es directora. De allí que extrañe los partidos y estar acompañada de su grupo para darles el apoyo a los integrantes del plantel.



Feliz cumpleaños mi mechita @americadecalisa. Ya son 94 años de historia, gracias Dios por hacerme parte de esta gran institución. pic.twitter.com/9d5TqzCgYp — luis paz (@luchopaz171717) February 13, 2021 Muy Felices 94 años @AmericadeCali 👹 que sigan los éxitos deportivos💪, orgulloso de pertenecer a tu rica historia, por muchos años más gigante 🥂 pic.twitter.com/cvJXgvXYdZ — Julian Lalinde Rubio🇺🇾 (@JulianLalinder) February 13, 2021

FUTBOLRED habló con algunos de quienes han pasado por el club. Víctor Lugo, campeón con la institución en 1979, expresó: “Quiero felicitar al América por haber llegado a cumplir 94 años, ha hecho mérito, ha sido por la seriedad de los integrantes que han pasado por el club, que desde el

primer título han querido que siga siendo un equipo grande”.



Por su parte, Elkin Congotte, también ex jugador del club en las décadas de los 70 y 80, expresó: “A toda la fanaticada del América, a sus jugadores y directivos, que están haciendo una labor estupenda, los hinchas estamos más felices que todos, de un equipo volver a estas instancias y colocarle en los mejores sitiales del fútbol a nivel mundial. Un abrazo por siempre y feliz cumpleaños”.



