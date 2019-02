José Fernando Cuadrado, cuota de experiencia para vencer a Libertad

La llegada de José Fernando Cuadrado al Atlético Nacional ha aportado confianza y seguridad al arco verdolaga. Con solo dos goles recibidos en los seis partidos oficiales que ha jugado, el vallenato llega motivado para mantener su buen nivel y aportar su experiencia en un partido clave, como el de este jueves, frente al Libertad de Paraguay en el Atanasio Girardot, donde el local deberá marcar como mínimo un gol para forzar los penales.

"Tenemos un partido difícil. Sabemos lo que nos estamos jugando, el rival tiene una ventaja y estamos preparados para poderla remontar”, comentó Cuadrado, quien cada día aprende más de sus compañeros, de sus entrenadores y de todo lo que rodea al Nacional.



Sobre la zona defensiva, indicó que el Nacional ha "hecho un buen trabajo, los partidos no se han sufrido. Debemos pensar más en el trabajo en equipo, el tema de la definición lo resolveremos en conjunto, así que debemos estar atentos a cada detalle en los partidos que marcan la diferencia”.

Además, “la seguridad ha continuado en Nacional, de verdad no hemos sufrido los partidos, es lo que hemos sentido los que hemos tenido la oportunidad de jugar. Son detalles al que tenemos que estar atentos”.



En cuanto a lo que ha venido entrenando en este tiempo como ‘verdolaga’, José Fernando precisó: “En la asimilación de los conceptos me ha tocado participar mucho del juego con los pies, por las características del rival, es importante tener mucha paciencia, debemos sentirnos cómodos con la pelota, mantener la intensidad y lógicamente pensar de ir al frente, fabricando las opciones que nos permitan estar por encima del marcador”.



Buen juego con los pies y a veces sacar regates teniendo la pelota en sus pies, como los de su entrenador René Higuita, quien a sus dirigidos les comparte un poco de su locura. “He sido un afortunado de trabajar con René Higuita. Orgulloso de poder tenerlo de entrenador, esa jugada en Paraguay fue espontánea, yo creo que René es único, su estilo marcó en el fútbol. No fue algo ensayado, fue una jugada que afortunadamente salió bien. El escorpión no le queda bien hacerlo a otras personas”.



Otra de las cualidades que tiene Cuadrado son los cobros de pelota quieta. Todavía no se anima a pedirlo, pero no descarta retomar. “No he ensayado, de pronto dándole cabida a los que están más cerca. Aunque no descarto volver a ensayar y estar preparado si se presenta la oportunidad”.



Volviendo a lo que quiere el técnico Paulo Autuori en el juego del equipo, es primordial la salida de desde atrás, algo que Cuadrado explicó que “obedece al estilo de juego, el ‘profe’ (Paulo Autuori) ha venido agregando elementos a lo que quiere ver en el equipo, son situaciones en donde el entrenamiento te brinda las herramientas para estar preparado, de ir puliendo, e ir creciendo día a día”.



Finalmente, habló de la pelota que se juega en la Copa Libertadores, así como las condiciones de la cancha que posibilita o no a un mejor partido. “No es lo mismo como rueda la pelota en el Atanasio que como lo hace en Asunción, son detalles que influyen en el juego, pero sabemos que el despliegue físico debe sobreponerse ante cualquier situación”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín