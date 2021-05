¡Gracias a Santa Fe! Se rinden a Enzo Pérez y hasta venden su camiseta

Enzo Pérez está hoy en el rango de héroe nacional. Para River Plate se han ido agotando los adjetivos y en Argentina la palabra más usada es 'histórico'. Todo gracias a Santa Fe y su derrota 1-2 en el Monumental... la noche del ridículo Monumental.

"No quiero ser ni ídolo ni referente, vengo a disfrutar y a ponerme la camiseta de River", se limitó a decir, minutos después de ganar, improvisado en la posición de arquero y lesionado, impulsado más por el compromiso con un grupo que perdió más de 20 efectivos por un contagio masivo de covid-19.



El gran ídolo de la afición explicó cómo llegó a la noche de anoche: "Cuando Gallardo preguntó quién quería ir al arco levanté la mano. Era tratar de ayudar y sacar adelante este momento que estábamos pasando", señaló.





Puro agradecimiento siente, un día después de lo que en Argentina llaman 'noche memorable': "Obvio que mis compañeros arqueros me escribieron, estuve preguntando algunas cosas también, con el entrenador de arqueros estuvimos practicando y dándome algunos consejos: que siempre trate de enfocarme el punto del penal y de ahí adonde vaya la pelota para los costados vaya siempre caminando en diagonal. Pero con a adrenalina que tenía por ahí me perdía un poco y tomaba siempre como noción el punto penal", dijo en diálogo con ESPN.



"Hablar del partido mucho no tiene sentido por lo que hemos vivido durante este tiempo y lo que padecimos por el covid-19, pero rescato el corazón, la hombría, la personalidad, no solamente de los chicos que jugaron hoy sino de lo que demostramos el fin de semana en la cancha de Boca, que debutaron muchos chicos y nos ayudaron a hacer un buen partido pese a quedar afuera. Hoy demostramos nuevamente el grupo y la clase de personas que somos cada uno de nosotros", añadió.



La emoción es tal que no faltó el meme de 'Tenemos arquero para la Copa América' y ya se encuentran a la venta por internet tazas emulando la camiseta verde con el 24 de Enzo Pérez, un muñequito del jugador y una remera con la frase: "19/05/21 YO VI ATAJAR A ENZO PÉREZ 94'". ¡Todo gracias a la pobre presentación de Independiente Santa Fe!