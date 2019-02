Nacional, a traerse un buen resultado del partido frente a Libertad

Atlético Nacional visita al Club Libertad este jueves desde las 7:30 p.m. por la ida de la tercera fase en la Copa Libertadores 2019. Los dirigidos por Paulo Autuori buscarán en tierras paraguayas una ventaja que le permita acomodar su juego ofensivo, frente al conjunto ‘gumarelo’ que viene con una goleada en la fase anterior, pero que todavía no afianza su nivel.



Libertad parte como favorito en la llave

​

Tras ganar 6-2 en la fase anterior contra The Strongest, los dirigidos por Leonel Álvarez reciben a Nacional con los ánimos arriba y el grupo mentalizado en pertenecer a la fase de grupos. Ellos saben que, con un buen resultado en Asunción, obligan a los colombianos a marcar goles y buscar el partido en Medellín, algo que les ha costado mucho durante este 2019, donde no han marcado más de un gol en los encuentros disputados.



Uno de los baluartes en los ‘gumarelos’ es Paulo Da Silva, el ex central de la Selección Paraguaya elogió a su rival, pero también manifestó las armas que tienen para avanzar de fase. “creo que tanto Nacional como Libertad son equipos coperos que han luchado para ganar un torneo internacional. Nos conocemos bien, ellos quizás tengan la ventaja de cerrar como local, pero nosotros debemos sacar un buen resultado en nuestra casa”.



Además, “aunque estamos lejos en el torneo local, cada partido tiene su exigencia y así lo tomamos. Será un juego intenso, nosotros hacerlos sentir visitantes, que los jugadores más importantes de ellos se sientan incómodos. Creemos que vamos a contar con mucho apoyo de nuestros hinchas y así estar motivados para viajar a Medellín a liquidar la serie”.



Por su parte, Sergio Aquino confía en que puedan tener un funcionamiento similar al de The Strongest en la fase anterior. “Es importante poder marcar rápidamente y sacar el cero en nuestro arco. Tenemos compañeros nuevos que poco a poco van a estar mejor, estamos concentrados, unidos. Somos conscientes que la serie no se termina en casa, debemos ser inteligentes”.



En cuanto a la parte física, el volante Ángel Cardozo Lucena será baja, debido a una distensión de ligamentos grado 1 en la rodilla derecha, en el departamento médico sigue Alexander Mejía, el juvenil Iván Franco, Matías Espinoza, al igual que el lateral Iván Piris, este último lo van a esperar si puede ser inicialista.



Nacional con hambre de gol, quiere sacar ventaja

​

Tras la clasificación con excesiva angustia frente a Deportivo La Guaira de Venezuela, Atlético Nacional se encuentra en suelo paraguayo desde el martes para afrontar este duelo de Copa Libertadores.



El historial frente a los ‘guaraníes’ por competiciones Conmebol es de 22 partidos jugados, 10 ganados, 8 empatados y 4 perdidos. Además, marcó 35 goles y recibió 8. La última vez que ganó en Paraguay por torneos Conmebol fue en la segunda fase de la Copa Suramericana 2013, donde superó a Guaraní 0-2, con goles de Fernando Uribe y Juan David Valencia. Mientras que, en Copa Libertadores, la última vez que el equipo verdolaga ganó en tierras paraguayas fue frente a Sportivo Luqueño 1-3, goles de Carlos Villagra, Sergio Galván Rey y David Córdoba, esto fue por la sexta fecha de la fase de grupos en la edición 2008.



Jeison Steven Lucumí se recuperó de sus molestias físicas y estaría siendo titular, la duda es si por derecha o por izquierda, debido a que Yerson Candelo ha realizado un buen trabajo con Helibelton Palacios por la zona derecha donde Lucumí se ha destacado este año. Sobre la nómina titular abarcan dos interrogantes más, si juega Hernán Barcos desde el inicio y si Pablo Ceppelini le gana la pulseada a Juan Pablo Ramírez.



Precisamente el uruguayo se refirió a este encuentro. “Es un equipo muy experimentado, juega muy compacto y tiene jugadores experimentados. Debemos confiar en nuestro grupo, que viene haciendo las cosas bien y esperamos sacar un buen resultado que nos permita dar un gran paso en la llave. Todavía no sé si sea titular o no, sigo adaptándome de la mejor manera y esperando aprovechar la oportunidad que tenga”.



En cuanto a la zona de ataque, Yerson Candelo tiene buenos recuerdos de cuando enfrentó a Leonel Álvarez y le ganó una estrella en la Liga I-2015, cuando el técnico antioqueño dirigía al DIM y el jugaba en el Deportivo Cali. “Los equipos de Leonel (Álvarez) son muy fuertes, en el 2015 le gané una final, ha sido positivo y esperemos que esta vez no sea la excepción”. Sobre esta serie, Candelo señaló que “en Libertadores es un torneo muy parejo en donde debemos estar muy bien física y mentalmente, poco a poco estamos tomando la forma que queremos. Esperemos sacar un buen resultado. Los minutos que he ganado me han servido para la idea que quiere el profesor (Paulo) Autuori”.



Probable Alineación

​

Club Libertad: Martín Silva; Iván Piris (Alan Benítez), Paulo Da Silva, José Canale, Carlos Cougo; Antonio Bareiro, Blas Cáceres, Sergio Aquino, Rodrigo Rivero; Adrián Martínez, Óscar Cardozo.



D.T.: Leonel Álvarez.



Atlético Nacional: José Cuadrado; Helibelton Palacios, Daniel Bocanegra, Nicolás Hernández, Deiver Machado; Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Juan Pablo Ramírez (Pablo Ceppelini), Yerson Candelo, Steven Lucumí, Hernán Barcos.



D.T.: Paulo Autuori.



Hora: 7:30 p.m.



Estadio: Dr. Nicolás Leoz, Asunción (Paraguay)



Árbitro: Fernando Rapallini (Argentina).



TV: Facebook Watch.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín