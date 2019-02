Alexander Mejía: de héroe verdolaga a rival continental con Libertad

Desde que arribó al aeropuerto José María Córdova, Alexander Mejía se llenó de recuerdos y la sonrisa que dibujaba su cara era la de un hombre que logró cosas importantes en estas tierras y que ahora como rival, sabe que el cariño de la gente va a ser algo indeleble, sus dos ciclos con Atlético Nacional fueron tan exitosos, que el idilio trascenderá los 90 minutos que le restan a la serie por un lugar en los grupos de la Copa Libertadores, si le toca jugar con Libertad de Paraguay, equipo en el que está desde comienzos de este año.

Mejía llegó y la gente lo colmó de abrazos, de cariño y él se los devolvió con gratitud. “Me siento feliz de volver, agradecido por el cariño de la gente, ahora espero redondearlo con una clasificación a la fase de grupos”, comentó el volante del conjunto paraguayo.



Y fue ese 27 de julio de 2016 donde Nacional ganó su segunda Libertadores, fue su segundo adiós para Mejía. México fue su destino y ahora el fútbol tan caprichoso como cambiante, vuelve a cruzarlo en el camino del equipo verdolaga, esta vez como rival y con el objetivo de avanzar a la fase de grupos de la Copa, ahora con la camiseta ‘13’ de Libertad. “Hace 3 años que no estaba aquí, me llena de gratos recuerdos. Espero que cuando pise de nuevo el Atanasio pueda lograr un resultado positivo para mi equipo”.



Además, “conozco lo que representa Nacional, es un equipo que va al frente siempre, pero se va a encontrar un Libertad bien parado en la cancha y con alternativas para hacer un buen juego. El Atanasio es una plaza complicada, pero nos estamos jugando una instancia en la que los pequeños detalles van a dar quién se queda con ese lugar en los grupos”.



Volviendo a ese 27 de julio, Mejía tuvo una oportunidad de marcar su primer gol con la camiseta verdolaga. Si puede jugar este jueves y marcar será sin duda una ley del ex dolorosa.



Finalmente, Alexander proyectó como será este partido definitivo para las aspiraciones de colombianos y paraguayos. “Nacional allá controló la pelota en el segundo tiempo, va a ser un partido trabado, disputado y el que esté más concentrado logrará sacar diferencia. Todos los partidos serán diferentes, nosotros tenemos jugadores de experiencia y esperamos estar concentrados”.



Será un partido de sentimientos encontrados, donde el profesionalismo del barranquillero se pone a prueba cuando enfrente en uno de los lugares donde fue feliz a un equipo y una hinchada que alguna vez lo coreó, y en la que algún día espera volver en otras circunstancias.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín