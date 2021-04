Cerro Porteño llegó con numerosa delegación para juego con América

América de Cali prepara su debut en Copa Libertadores en Bucaramanga, donde recibirá este miércoles (9:00 p.m.) a Cerro Porteño, de Paraguay, esperanzado en conseguir sus primeros tres puntos.

El conjunto paraguayo ya se encuentra en la capital santandereana con una amplia delegación de 48 personas, entre quienes sobresalen jugadores como Mauro Boselli, Jean Fernandes, Enzo Giménez y Claudio Aquino.



La jornada del fin de semana no fue alentadora para ‘el Ciclón’, que cayó de local 0-3 en la Nueva Olla con Libertad, equipo que llegaba de ser eliminado en Medellín en la fase previa de Copa Libertadores por Atlético Nacional.



Los ‘guaraníes’ son dirigidos por Francisco ‘Chiqui’ Arce, ex lateral derecho y ex seleccionador de Paraguay, cuyo elenco descendió en la tabla en el torneo local al acumular 4 victorias, 1 empate y 1 derrota. Ahora son cuartos con 20 puntos, a 5 de su victimario del domingo pasado.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces

