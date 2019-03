Tolima y Boca Juniors: amigos para los negocios, rivales por la Copa

Hay clubes que tienen una especial afinidad para realizar negocios y parece que uno de esos casos es el que se presenta entre Boca Juniors y Deportes Tolima.



El argentino, uno de los más reconocidos a nivel mundial y el trampolín perfecto para los jugadores colombianos, mientras que el equipo vinotinto y oro, de la ciudad de Ibagué, es un club que impulsa el talento joven y le da a sus jugadores la posibilidad de mostrarse en diferentes torneos.

Con base en esto, ambas instituciones han realizado ciertos negocios que han sido favorables, formando una ‘amistad', en este sentido, que ha sido conveniente para ambas partes, entre las cuales no ha habido demasiados desacuerdos al momento de realizar las transferencias.



Hasta el momento, los casos no han sido demasiados, pero sí van dos y pueden ser muchos más:



Wilmar Barrios

​El volante, que inició su carrera en Tolima, llegó al equipo de la capital argentina en 2016, por un valor cercano a los 3 millones de dólares. El futbolista se convirtió en un pilar importante en el club xeneize, marcó su lugar en el medio campo y fue transferido, luego de dos años y medio a Zenit.



Sebastián Villa

​El volante ofensivo llegó proveniente de Deportes Tolima a Boca a inicios de 2018 por una cifra de 2 millones de dólares. Con el equipo bonaerense, Villa ha demostrado todas sus capacidades, alterna su titularidad, pero es una constante en las convocatorias de Gustavo Alfaro.



Yeison Gordillo y Angelo Rodríguez

​Aunque ninguno de los dos tiene una transferencia segura al club de la Bombonera, Gordillo sería una de las alternativas de transferencia de Boca en el próximo mercado de pases y se dice que su paso de Santa Fe a Tolima, estuvo, de cierta forma, motivado por esta posibilidad.



En lo que respecta a Rodríguez, la situación es mucho más difusa, pues aunque en un momento del mercado de pases, su nombre sonó para reforzar al equipo de Alfaro, esto no fueron más que especulaciones.



Lo cierto, de todo esto, es que entre Deportes Tolima y Boca Juniors hay facilidad para hacer negocios y si esta amistad sigue, muchos jugadores más podrían llegar al equipo de la Ribera.