¡Hola Bucaramanga! América y Cerro Porteño entrenarán en la UIS

El Estadio Primero de Marzo, del campus principal de la Universidad Industrial de Santander, fue el escenario seleccionado por el América de Cali y el Cerro Porteño, de Paraguay, para realizar sus entrenamientos, en el previo del partido oficial por Copa Libertadores de América.



No hay duda que se trata de un escenario apropiado por sus amplias medidas y calidad del gramado.



América de Cali confirmó su llegada a la UIS a las 3:45 p.m. para iniciar su práctica a las 4:00 p.m.



El cuadro colombiano no ha oficializado su plantilla de viajeros, pero es probable que el atacante caucano Adrián Ramos no esté en el partido.



Por su parte, Cerro Porteño anunció su arribo al campus de la UIS a las 6:45 p.m. para iniciar sus actividades de entrenamiento a las 7:00 p.m.



Los directivos de la Universidad Industrial de Santander informaron que acogen con gusto a ambos equipos para brindar una atención apropiada y facilitar el trabajo de los medios de comunicación, para ello ha dispuesto el ingreso de periodistas y la localización en la tribuna del sector oriental. Al concluir la actividad y previa concertación con el cuerpo técnico de cada equipo se decidirá sobre la realización de entrevistas.



Solo se permitirá el ingreso de periodistas claramente identificados.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces